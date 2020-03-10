All Saints Catholic School First Quarter Honor Roll

GRADE SIX
First Honors
MacKenzie Adams, Anthony Anoma, Ava Aschenbrener, *Micailla Loren Balan, Zoe Becker, Jackson Borland, Addison Carpenter, Maximo Danielson, Anthony Day, *Connor Denisi, *Aurelia Despin, *Noah Edlebeck, Evan Feudner, Andrew Geissman, Peter George, Mackenzie Gray, Zachary Hoffman, Matteo Isenberg, Daniel Johnson, Bailee Kleinmark, Parker Krause, Berkley Kuiper, Timothy Lampe, Kamryn Lecce, Riley Lowrance, Francesca McLain, Gianna Miceli, Katelyn Nikutin, *Ian Petts, Blake Reuter, Hailey Rocha, *Vanessa Simmons, Reagan Stewart, Mykenna Sturino, Sarah Sucevich, *Viammy Truong, *Elise Wallace, Olivia Zupec
Second Honors
Joseph George, Liam O’Driscoll, Isabella Perez, Enzo Sturycz, Mason Trossen-Lusiak
GRADE SEVEN
First Honors
*Kaiya Belongia, Robert Belotti, *Claire Brydun, Ryleigh Butler, Sofia Carnevale, Paetyn Cattelino-Olson, *Madeline Chianello, *Sarah Coffey, Brooklynn Danielson, Giulia Davenport, Drake DeWildt, Ava DeWitt, Timothy Falk, Hayley Fapso, *Chloe Garross, Marissa Geissman, *Natalie Gnolfo, Rachael Gursslin, Sofia Habel, Katherine Ittner, *Melanie Jarzembowski, *Benjamin Johnson, David Johnson, *Robin Loewen, *Madison Loney, *Gianna Mandli, Alexandria McKinney, *River Melcher, Macy Morrone, Will Murawski, Alexander Nguyen, Henry Randolph, Jonathan Rinaldi, *Alyssa Samuels, *Elizabeth Schoen, Abigail Schumacher, *Luke Stanard, Joseph Suokko, *Mia Svihl, Josephine Tenuta, *Isaac Wendorf, *Harlaina Williams, *Olivia Wilmot, *Isabelle Zukowski
Second Honors
Ciera Baase, Gianna Bisceglia, Seth Boyle, James Hassett, Campbell Kuiper, Luke McGovern, Kyle Ott, Matthew Pokorny
GRADE EIGHT
First Honors
*Bryce Backus, *Grace Emerson, *Kassidy Fonk, Cassandra Garross, Luke Gibson, Dylan Gotz, *Ian Hetrick, Olivia Jasniewski, *Brenna Jasniewski, Anthony Jefferson, *Brooklynn Kleinmark, *Grace Leipzig, *Leslie Manna, *Audrey Marschel, Ayla Meo, *Ella Miceli, *Jordan Misinski, Samantha Nauman, Lauren Nikutin, Kaylee Patrenets, *Benjamin Peterson, Skye Pratt, Ava Rizzitano, Alec Schires, *Halee Secor, *Faith Shimon, *Carmelina Trossen-Mendoza, Vianny Truong, Jillian Wallace, *Abigail Zupec
Second Honors
Kelsey Apicelli, Joseph Bilotti, Keegan Bradley, Maguire Gotz, Jackson Green, Isaac Kushner, Norah Lyons, Gavin Reidy, Jacob Schmitz, Benjamin Svihl, Hunter Williams
*Denotes 4.0