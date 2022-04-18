BROMPTON SCHOOL | THIRD QUARTER HONOR ROLL

GRADE 6
Anderson Aryal, Brandon Beltran, Riley Brant, *Aylin Ibraimi, *Hayley Jarzembowski, Srismarame Kandrakota, *Olivia Knautz, *Liliana Kolczaski, *Sofia Pham, Scarlet Sanders, Indi Schneider, Talyn Sepp, Charlotte Sinclair, Presley Turner
GRADE 7
*Jackson Bishop, *Rylan Bozych, Ethan Buchanan, Evan Buchanan, Hannah Davis, *Zeyna Ibraimi, Taylor Jensen, *Wenjing Lin, Nicholas Norton, *Violet Ortiz, *Gianna Scalzo, *Naomi Senica, Ava Venturella, Da’ja Williams
GRADE 8
*Yeabkal Berihanu, *Mackenzie Beutner, *Jack Bozych, Lillianna Dennis, Alyssa Flannery, Annalese Hanson, Semaj Johnson, *Addison Matera, *Luke Nesci, *Aanya Panchal, *Kailee Richardson, Charles Teskoski.
* indicates straight A’s