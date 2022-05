Golf Leagues

Brighton Dale Ladies

Low gross—Karen Sarbacker 87, Jan Thieme 90 (A); Cheryl Poisl, Amy Foerster 104 (B); Del Scaman, Pat Haun 126 (C). Low net—Sarbacker, Thieme (A); Foerster (B); Scaman (C). Low putts—Kris Allison, Edna Gross, Karen Noonan, Vickie Kwasny. Chip-in—Kwasny.

Bristol Swingers

Low net—Yvonne Siedjak 37 (A), Jeanne Becker 31 (B), Carol Peratt 39 (C). Low putts—Siedjak 18 (A), Anne Springhoff 15 (B), Peratt 19 (C). Chip-in—Springhoff (No. 10). Gross under 50—Siedjak 48, Kris Schneiter 49, Becker 49.

Bunker Broads

At Spring Valley CC

Low gross—Kaitlyn Bonomini 92. Low putts—Carole Johnson 31. Chip-ins—Anderson 2. Skins—Bonomini 2, Solger 2, Kim Aredia 2, Mary Petit.

Buratti

At Spring Valley CC

Low gross—Mike Meder 38, Dan Lodginski 39. Low net—Meder 33 (A), Steve Bedard 30.4 (B). Skins—Jamie Young, Meder (A); Ben Betchkal, Dan Shatkins, Bedard (B).

Crook's Ladies

Low gross—Robyn Anderson 94, Janet Garren 98, Teri Govekar 99, Kim Pfarr 100. Low nine—Anderson 47. Low putts—Pfarr. Birdies—Rita Chiapetta (Nos. 8 and 16), Kim Melito (No. 8). Chip-in—Govekar (No. 15).

Darula Classic

At Petrifying Springs GC

Low gross—Randy Dreifke 39, Mike Thomey 41, Gil Llanas 44. Skins—Tom Pinzger (No. 1), Dreifke (No. 5). Closest to pin—George Ciotti (No. 2), Matt Matoska (No. 4).

Double Sauzeeeg

At Brighton Dale Links

Blue Spruce Course, back nine

Low scores—Jason Barnhill, Jim Anderson 38; Dave Knuth, Josh Kunz 39; Tom Barnhill, Sam Perry, Al DeLoria 40. Skins—J. Barnhill (No. 10), T. Barnhill (No. 11), Perry (No. 13), Kunz (No. 14), Jeff Valeri (No. 16), Anderson (No. 17). Closest to pin—Larry Pacetti (No. 14). Low under average—Perry.

Maplecrest Ladies

Low gross—Betty Anderson 50. Low putts—Mary Becker 17. Event—Becker.

Muni Dozen

Low gross—Hank Wheeler 37, Doug Ricker 42, Tom Goetluck 42, Larry Weiss 45. Low net—Ricker 28, Joe McDowell 30, Weiss 31, Wheeler 31.

Muni Monday Seniors

Putting holes—Art Moreno (No. 4), Morris Scott (No. 7).

Muni Senior

Low gross—Mike Lindholm 47 (A), Fred Feivor 45 (B), Ron Housman 52 (C), Bob Krummel 58 (D). Low net—Lindholm 35 (A), Feivor 31 (B), Housman 29 (C), Krummel 58 (D). Long putt—Lowell Clapp.

Roaming Rebels

At Petrifying Springs GC

Low gross—Pat Stone, Char Willems. Low putts—Bonnie Schultz, Stone. Birdie—Stone (No. 4). Event—Heide Ermert, Deb McGovern, Stone.

Shepherd's Crook 18

Low gross—Teri Govekar 91, Patty Mahoney 95, Terry Ebner 97. Low net—Karen Tenuta. Low nine—Robyn Muff, Tenuta 47. Low putts—Bonnie Schultz 34. Birdies—Govekar (No. 7), Sue Letsom (No. 2), Kim Melito (No. 11), Kim Pfarr (No. 11), Jane Stone (No. 17). Chip-ins—Barb Grochowski (No. 9), Melito (Nos. 6 and 11).

Washington Park Ladies

Low net—Yvonne Siedjak 35 (A), Carol Callahan 29 (B), Carol Peratt 37 (C). Low putts—Anne Springhoff 14 (A); Carol Gumbinger, Callahan 15 (B); Gerri Mayew 14 (C). Chip-in—Evie Fabian (No. 3). Closest to pin—Siedjak. Gross under 50—Springhoff 48, Callahan 47, Siedjak 42.

