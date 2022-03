High School Track and Field

Kenosha County Indoor Meet

55 dash—1. Ja'miah Cochran, Tremper, 7.32; 2. Kialis Anderson, Central, 7.61; 3. Azuri Lawson, Bradford, 7.63. 200 dash—Anderson, Cent, 27.61; 2. Te'Janiya Watkins, Indian Trail, 28.06; 3. Gianni Harris, IT, 28.13. 400 dash—1. Mia Granucci, IT, 1:03.04; 2. Alissa Taylor, IT, 1:04.27; 3. Clare Fallon Cent, 1:05.39. 800—1. Payton Scoggin, IT, 2:37.25; 2. Grace Kozel, IT, 2:39.96; 3. Vayda Forgette, IT, 2:40.17. 1,600—Scoggin, IT, 5:40.75; 2. Riya Patel, IT, 6:01.68; 3. Simona Tenuta, Brad, 6:13.51. 3,200—1. Rachel Helmke, IT, 13:15.59; 2. Audrey Shreve, IT, 13:20.72; 3. Kate Herrmann, IT, 13:21.1. 55 intermediate hurdles—1. Vivian Jones, IT, 8.8; 2. Alexa Alvarez, St. Joseph, 10.45; 3. Rylee Pfeiffer, IT, 10.74. 55 hurdles—1. Jones, IT, 9.07; 2. Elliana Knudsen, IT, 9.61; 3. Madelyn Kassulke, Shoreland Lutheran, 10.07. 800 relay—1. Tremp (Cochran, Evangelina Stuebner, Grace McKim, Laney Holm), 1:59.58; 2. Brad (Lawson, Brianna Griffin, Jazai Lopez, Emma King), 2:00.18; 3. Cent (Carly Lois, Chloe Lois, Gabriell Eppers, Aleah Daniels), 2:04.04. 1,600 relay—1. IT (Annie Herrmann, Harris, Emily Barclay, Heaven Williams), 4:31.82; 2. Brad (King, Lopez, Kalia Stibeck, Tenuta), 4:38.72; 3. Cent (Daniel, Ca. Lois, Lauren Buesing, Fallon), 4:40.3. 3,200 relay—1. IT (Forgette, Kozel, K. Herrmann, Maddie Laws), 10:51.54; 2. Wilmot (Emilee Olenick, Elisabeth Pietluck, Elyzabeth Oviedo, Amber Blount), 11:27.7; 3. Cent (Gina Grenyo, Julia MacIntyre, Maureen Rosenick, Margaret Gillmore), 12:17.31. High jump—Elizabeth Toffel, Wilm, 4-10; 2. Macey Gandee, IT, 4-6; 3. Nailah Taylor, IT, 4-6. Long jump—Jones, IT, 17-6.5; 2. Lawson, Brad, 16-4; 3. Tiara Murray, IT, 16-2. Triple jump—1. Murray, IT, 34-3; 2. Alana Carmickle, IT, 31-3; 3. Evelyn Neideffer, Cent, 30-11.5. Pole vault—1. Chloe Choi, IT, 10-0; 2. Marley Kinzle, Cent, 8-6; 3. Julia Luellen, Cent, 6-0. Shot put—1. Gandee, IT, 30-6; 2. Lauren Goforth, Cent, 29-10; 3. Taylor Wilmot, IT, 29-3. Wheelchair shot put—1. Emma Jundt, IT, 12-3.5.