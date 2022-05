Kenosha County Outdoor Meet

3,200-meter relay —1. Brad (Noah Bliss, Trevor Stratton, Dario Tenorio, Danny Torresin), 8:32.13; 2. Cent (Dan Koffen, Lukas Galley, Alex Sippy, Connor Wade), 8:35.39; 3. IT (Nick Klinkhammer, Joel Lopez, Zackery Taylor, Connor Gilbert), 9:01.57. 110 hurdles —1. Sam Malliet, SL, 17.59; 2. Jacob Rasor, Cent, 18.68; 3. Hezaciah Jackson, IT, 19.57. 100 dash —1. Michael DeLuca, Brad, 11.27; 2. Dilan Williamson, Brad, 11.35; 3. Christian Crump, Brad, 11.38. 1,600 —Will Allen, Cent, 4:41.47; 2. Chad Helmke, IT, 4:28.29; 3. Zackery Meyer, Brad, 4:49.65. 800 relay —1. SJ (Saveion Weatherford, Ben Peterson, Ivan Porcayo, Jayden Gordon), 1:32.31; 2. Wilm (names not available), 1:35.37; 3. IT (Dayton Dahlquist, Iann Riley, Ian Hetrick, Edward Jones), 1:36.23. 400 dash —1. Gilbert, IT, 53.06; 2. James Kiraly, Wilm, 53.49; 3. Gabe Islas, IT, 53.93. 400 relay —1. Brad (Williamson, Crump, Keany Parks, DeLuca), 43.02; 2. SJ (Gordon, DeAndre Baptiste, Peterson, Weatherford), 44.19; 3. IT (Dahlquist, Jones, Hetrick, Jonathan Murray), 45.2. 300 hurdles —1. Malliet, SL, 43.7; 2. Jamire Davis, SJ, 43.88; 3. Jackson, IT, 44.97. 800 —1. Allen, Cent, 1:57.79; 2. Islas, IT, 2:03.8; 3. Josh Melka, Wilm, 2:06.74. 200 dash —1. DeLuca, Brad, 22.45; 2. Kameron Lakes, Brad, 23.15; 3. Parks, Brad, 23.47. 3,200 —Helmke, IT, 10:42.09; 2. Taylor, IT, 10:56.31; 3. Lucas Sternberg, Cent, 11:03.18. 1,600 relay —1. Cent (Koffen, Joey Kavalauskas, Sippy, Wade), 4:15.62; 2. IT (Hetrick, Murray, Gilbert, Bryce Wallace), 3:36.33; 3. SL (Bryce Pfeilstifter, Hunter Rouse, Ethan Lindemann, Malliet), 3:37.51. High jump —1. Malliet, SL, 6-5; 2. Wallace, IT, 6-4; T3. Lakes, Brad, 5-10; T3. Blake Weaver, Wilm, 5-10. Pole vault —1. Gage Stankus, Wilm, 10-6; 2. Joel Engberg, Cent, 9-6; 3. Jack Verhaalen, Cent, 9-6. Long jump —1. Crump, Brad, 22-4.5; 2. Parks, Brad, 21-9; 3. DeLuca, Brad, 20-7.5. Triple jump —1. Quinton Henry, Brad, 42-1; 2. Jared Babiak, SL, 41-2; 3. Wallace, IT, 40-10. Shot put —1. Mason McNeill, Cent, 49-11; 2. Ethan Ivan, Wilm, 44-6; 3. Niko Therman, Cent, 42-2. Discus—1. Therman, Cent, 143-8; 2. McNeill, Cent, 138-10; 3. Jeffrey Hines, Tremp, 104-7.

3,200 relay—1. IT (Payton Scoggin, Grace Kozel, Rachel Helmke, Riya Patel), 10:45.97; 2. Wilm (names not available), 11:15.68; 3. SL (Alianna Herrera, Belle Zarling, Ella Van Buren, Abigail Lange), 11:24.29. 100 hurdles—1. Madelyn Kassulke, SL, 17.4; 2. Elliana Knudsen, IT, 18.1; 3. Joanne Banaszak, IT, 19.4. 100 dash—1. Ja'miah Cochran, Tremp, 12.72; 2. Azuri Lawson, Brad, 13.06; 3. Te'Janiya Watkins, IT, 13.27. 1,600—1. Vayda Forgette, IT, 5:54.53; 2. Faith Marschel, Tremp, 5:57.87; 3. Kate Herrmann, IT, 6:04.2. 800 relay—1. IT (Amiyah Houston, Gianni Harris, Tiara Murray, Heaven Williams), 1:50.74; 2. Cent (Aleah Daniels, Chloe Lois, Gabriell Eppers, Evie Hinze), 1:55.09; 3. SL (Kassulke, Lily Schattschneider, Anna Koestler, Amerrah Kayon), 1:59.33 400 dash—1. Mia Granucci, IT, 1:02.55; 2. Alissa Taylor, IT, 1:03.7; 3. Annie Herrmann, IT, 1:03.88. 400 relay—1. IT (Watkins, Emily Barclay, Vivian Jones, Williams), 51.18; 2. Cent (Brynn Wierzbicki, Marie Nickolette, Hinze, Carly Lois), 52.62; 3. SL (Kayon, Koestler, Mia Majerko, Adelynn Lenz), 56.66. 300 hurdles—1. Jones, IT, 48.73; 2. Alexa Alvarez, SJ, 52.44; 3. Kassulke, SL, 52.91. 800—1. Scoggin, IT, 2:36.79; 2. Jenna Puhr, Tremp, 2:38.06; 3. Kozel, IT, 2:38.19. 200 dash—1. Cochran, Tremp, 26.95; 2. Lawson, Brad, 27.33; 3. Taylor, IT, 27.53. 3,200—1. Herrera, SL, 13:05.46; 2. Patel, IT, 13:08.41; 3. Audrey Shreve, IT, 13:12.02. 1,600 relay—1. IT (Knudsen, Harris, A. Herrmann, Barclay), 4:15.62; 2. Cent (Ca. Lois, Lauryn Buesing, Margaret Gillmore, Clare Fallon), 4:28.12; 3. Wilm (names not available), 4:34.14. High jump—1. Elizabeth Toffel, Wilm, 4-8; 2. Aubryn Daniels, Wilm, 4-8; 3. Nailah Taylor, IT, 4-8. Pole vault—1. Marley Kinzle, Cent, 9-6; 2. Chloe Choi, IT, 906; T3. Lenz, SL, 7-0; T3. Morgann Rutherford, Wilm, 7-0. Long jump—1. Jones, IT, 16-11; 2. Wierzbicki, Cent, 16-0.5; 3. Murray, IT, 15-5. Triple jump—1. Wierzbicki, Cent, 34-2; 2. Murray, IT, 33-0; 3. Alana Carmickle, IT, 31-3. Shot put—1. Aniyah Ervin, Brad, 33-0; 2. Macey Gandee, IT, 31-0; 3. Lauren Goforth, Cent, 30-7. Discus—1. Gandee, IT, 100-0; 2. Lily Peterson, IT, 90-3; 3. Taylor Wilmot, IT, 87-3.