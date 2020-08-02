MARRIAGE LICENSES

Andrew Leonard Lanza and Malia Nichole Larson
Clarence Donald Mikus and Sharon Lynn McCormick
Anthony A. Ricciardi and Brittany Mae Mefford
Kyle Joseph Kazin and Kimber Leeann Halldin-Kruse
Daniel Mark Oberg and Alisha Michelle Cole
Robert John Zeihen and Connie Marie Erdman
Reymundo Charles Guzman and Kathryn Crystine Roche
Jebulyn Nolan Thompson and Alexis Nichole Skalitzky
John Kenneth Carroll and Aeriel June Thompson
Anthony Charles Klein and Alyssa Lauren Bridleman
William James Kramer and Megan Marie McCullough
Brian Davied Dibasilio and Meghan Suzanne Parker
Jacob Nathaniel Henning and Emily Anne Birch
Benjamin James Kramer and Jennifer Marie Byer
Michael Todd Beutner and Ariel Marie Snyder
Samuel John Stefanski and Lindsey Ann Wieske
Brittney Chantel Jasper and Dominique Christina Prewitt
Russell Lee Person and Paula Jayne Rathburn
Apolinar Cabrera and Virgen Maria Rodriguez Santana
Eric Michael Lyman and Michelle Lee Terrafino
Robert William Poyner and Constance Lynn Beaudry
Daniel John O’Connell and Stephanie Elizabeth Littner
Brandon E. Davalle and Heather M. Smith
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