 Skip to main contentSkip to main content
You have permission to edit this article.
Edit

Marriage licenses

  • 0

Jerry Wayne Jackson and Marnie Noble Parabas

Jeremiah William Ray and Holly Marie Parreant

Gary Sterling Pawelak and Stephanie Jeanne Reinbach

Aaron Robert Campbell and Theresa Lyn Pohlmeier

Jeremy Roy Graham and Sabrina Marie Harper

Cortez A. Wilson and Ashley Shynae Jones

Mark Henry La Fave and Katlyn Grace Luebke

Mark Daniel Shannon and Maria Isabel Chavez Figueroa

Anthony Obed Pena and Ilianna Leesette Rodriguez

Erik Alexander Lavergne and Dawn Rene Larsen

Nathaniel Paul Alles and Robyn Sue Woodman

Justin Michael Whitehead and Taylor Ali Isenberg

Michael Robert Saez and Leanna Lynn Boyer

Tabitha Virginia Wright and Edgar Isai Barrera Gomez

People are also reading…

Aaron Michael Curran and Kayla Marie Junion

Vincent Maynard Riley and Chelsi Marie Cole

Patrick Jermaine Quinn and T'Darra Randi McGill

Kenneth Andrew Schroeder and Linda Marie Smith

0 Comments
0
0
0
0
0

Be the first to know

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Related to this story

Most Popular

Shay Majors

KENOSHA — Shay Majors, age 34, a resident of Kenosha died Thursday, January 27, 2022, at his residence.

Births for Feb. 13

Daniel and Sarah (Pisciotti) Klemack of Pleasant Prairie announce the birth of their daughter, Evangeline Helena, born on Feb. 2, 2022, at Aur…

Watch Now: Related Video

Watch Now: Technology to help older adults

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

Breaking News

News Alert