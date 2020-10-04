MARRIAGE LICENSES

Stephen John Hansen and Angela Marie Pennington
Lawrence Ryan Kornman and Connie Marie Wells
Carrie Lee Miller and Antoinette Mary Louise Evans
James Phillip Jasiek and Geena Rose DeGrazia
Andrew Stephen Konz and Ashley Pauline Ann Henkle
Robert Charles Berg Jr. and Katie Annemarie Lafever
Ryan Matthew Slaght and Lauren Kisako Arima
Nicholas Joseph Bowden and Arika Liane Falk
Matthew Warren Johnson and Laura Rose Andrews
John Joseph Weyer and Sarah Margaret Sturge
Joshua Frederick Bacher and Kristen Lynn Maginn
Andrew James Stockton and Sarah Ann Bryant
Zachary David Lincicome and Kaitlyn Rebecca Carter
Andrew John Dimitrijevic and Ariel Nicole Adelsen
Nicholas John Craft and Kariann Tarese Fenoglio
Stone Patrick-Guthrie Gattie and Shelbiee Kayla Arreguin
David Michael Haight and Jeannette Marie Loeffler
Michael Robert Starzec Jr. and Annmarie Julia Riva
Matthew Donald Wick and Katelyn Joan Johns
Edgar Amilcar Tovar Perez and Lilibeth Arroyo Rodriguez
Aaron William Palmer and Megan Lyn Taleck
Timothy Farrell Sullivan and Jonell Sue Roanhaus
Victor Angelo Perrone and Virginia Marie Dixon
Daniel Patrick Istvanek and Samantha Lyn Dvorak
Ralph John Dzierzanowski III and Jensyn Ann Achtemeier
Jeffery Scott Fukala and Tamia Cherie Simonsen
Antionio Hernandez Lopez and Zulmary Lopez Berrios
John Josef Neu and Kathryn Mary Burbach Neu
Andrew David Graziani and Alicia Nichole Nelson
Denis Joseph Hannigan and Jennifer Ann Johnson
Janelle Lopez and Aris Jade Garcia
William Albert Robbins and Kelly Marie Rozzoni
John Edward Slowinski and Svetlana Minic
Andrew Ramon Randle and Desiree Sencia Louw
Toren Jearold Downie and Ashley Nichole Stepro
Anthony Glynne Terry and Jennifer Nicole Casey
Daniel Thomas Anderson and Ashley Arabella Chapa
Evan Allen Eskola and Caitlin Mae Langsdorf
Jacob Ray Smith and Kirsten Lynn Segerstrom
Benjamin Alejandro Rodriguez and Haesu Lee
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