Local golf for Aug. 12

Brat Stop Tour (8/4)

At Bittersweet GC

Event points— Tom Jaehne 18, Mike Flatley 17, Bruce Bosman 17, Randy Dreifke 16, Rick Franzen 15, Mike Galligan 14, Vic Vercruysse 13, Jim McPhaul 13, John Vitkus 13. Low scores— Dreifke 75, Kevin Sheehan 80, Jim Anderson 82, Rob Garren 83, Paul Gray 85, B. Bosman 85, Flatley 88. Green balls— Keith Bosman (No. 3), Gray (No. 6), Dreifke (No. 13), Flatley (No. 17). Skins— Dreifke (No. 5), McPhaul (No. 7), Anderson (No. 12).

Brat Stop Tour (8/10)

At South Hills CC

Event points— Gordy Hess 24, Dennis Ciskowski 17, Rick Franzen 16, Mike Flatley 14, Jim Anderson 14, Doug Spitzer 14, Al Swartz 13, Keith Bosman 13. Low scores— Anderson 77, Hess 79, Randy Dreifke 79, Ciskowski 85, Bosman 85, Bob Freund 86, Paul Gray 87, Swartz 87, Spitzer 88. Green balls— Ciskowski (No. 4), Anderson (No. 7), Hess (No. 13), Spitzer (No. 17). Skins— Anderson (No. 1, No. 18), Bosman (No. 5), Tom Jaehne (No. 8), Hess (No. 13).

Darula Classic (8/1)

Low gross— Mike Thomey 38, Randy Dreifke 39, Gene Brookhouse 43, Ed Tomaszewski 43. Skins— Dreifke (No. 12, No. 17). Closest to pin— Dreifke (No. 12), Will Frank (No. 16).

Maplecrest Ladies (8/9)

Low gross— Betty Anderson 45 (A), Judy Kirby 72 (B). Low net— Anderson 31 (A), Joan Huber 34, Betty Petersen 34 (B). Low putts— Anderson 14 (A), Gerri Mayew 16 (B). Event— Anderson, Huber.

Muni Dozen Seniors (8/4)

Low gross— Hank Wheeler 39, Tom Goetluck 39, Walt Gedgaudas 42, Doug Ricker 44, Bob Zatko 44. Low net— Joe Mcdowell 27, Gedgaudas 28, Frank Lamb 28, Ricker 30, Goetluck 30. Closest to pin— Mark Kober (No. 1), Goetluck (No. 5). Longest putt— Zatko (No. 3), Kober (No. 9).

Muni Senior (8/9)

Low gross— Tom Goetluck 44 (A), Fred Fievor 52 (B), Al Smestad 57 (C), Steve Yurchak 59 (D). Low net— Goetluck 32 (A), Fievor 35 (B), Dave Maki 34 (C), Mike Graziano 38 (D). Closest to pin— Tom Bernhart. Birdies— Goetluck (No. 7).

Roaming Rebels

Low gross— Deb McGovern 48, Char Willems 50. Low net— Bonnie Schultz 27.7, McGovern 28.2, Linda Cohn 29.1. Low putts— Schultz 15. Birdies— Cindy Rosko (No. 3). Event— McGovern.

Washington Park Ladies (8/4)

Low gross— Betsy Wagner-Schiffa 48. Low net— Wagner-Schiffa 34 (A), Mary Jo Kolar 33 (B), Carol Peratt 33 (C). Low putts— Wagner-Schiffa 16, Kolar 16, Carol Gumbinger 16, Gerri Mayew 16. Chip-Ins— Karri Rivera (No. 6). Closest to pin— Diana Parent.