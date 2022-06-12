Marriage licenses for June 12

Ricardo Andrew Hester and Carol Lynn Wooten-McDaniel
Timothy Jeffrey Zimmermann and Katrina Ann Polso
Christian James Enwright and Leah Rochelle Thompson
Matthew Aaron Weiser and Bailey Ann McCaffrey
Riley David Christensen and Hope Susan Volbrecht
Titus Tremel Redmond and Gillian Samantha Greene
Michael John Esparza and Tanya R. Rios
Michael John Randick and Kaitlyne Nichole LeClaire
Duncan Quinn Macleod and Taylor Leigh Scott
Neil John Couillard and Rebecca Leigh Flores
Nicholas Hunter Propst and Rebekkah Leann Rosenberg
Shane Allen Myers and Amber Jean Payton
Marcus Cornell Johnson and Lori Ann Johnson
People are also reading…
Kyle Robert Hylton and Samantha Burman Gottlieb
Jay Bryant Deboer and Jennifer Rose Vena Shimon
Keith Joseph Cartwright and Candice Marie Ohm
Cyril Frank Popp III and Holly Joy Carlsen
Paul Christophr Dickinson and Martha Cotton Bayne
Christopher William Harper and Laura Faye St. Martin
Christopher Joseph Lindelof and Kristy Lee Marie Moore
Christian William Byrne and Morgan Elizabeth Fliess
Erick Wayne Brenneman and Carly Ann Machak
Devon Kiall Smart and Frankie Lynn Summerford
Daniel Sean Almquist and Hailey McLean Ongman
Cameron Joseph Risch and Jessica Rose Marie Pringle
Elisha Timothy Doerr and Amy Jane Weiglein
Michael Garland McMurray and Heather Marie Galich
Michael Joseph Houte and Karolyn Marie Koekne
Thomas Patrick Jervis and Kristena Jean-Bernice Marshman
Maurice lee Anderson and Christina Marie Smith
Daniel Castillo Jr. and Breanna Lee Smith
John Dwayne Prass and Sherreen Nadine Tolliver
CArmine James Marano and Haley Rose Celebre
Robert Patrick Campbell and Abbey Nicole Hansen
Jordan Elliot Brantner and Elizabeth Marie Munoz
Jeremy Kevin Strobel and Michelle Joy Wright
Tyler Ryan Ginkel and Casey Christina Feldkamp
Vladamire Ogara Lee Rasmussen and Kimberly Jean Molinaro
Christopher Bill Fitzgerald and Annika Karola Wisse
Stephen Albert Kmetz and Jennifer Lucille Connell
David Jason Fairbairn and Stephania Gonzalez Dominguez
David Stephen Lieber and Brittany Lynn Busscher
James Martin Panozzo and Tiffini Aaron Heim
Bernard James Colford and Jayme Rose Erickson
Charles Robert Hockenberry III and Saige Michele Scott
Juan Aguilar Rodriguez and Maria Rosario Banuelos Pancheco
Matthew Stewart Taylor and Nicole Louise Johnson
Michael Robert Daley and Sally Elizabeth Engdahl
Troy Emanuel McIntyre and Hannah Dawn Saguin Cimafranca
Kenneth Dale Wilson and Marlena Catherine Dlugopolski
Frankie Ruben Carrasquillo and Kelly Marie Morse
Lon Martin Kaminski and Laurette Anne Hampel
Craig Louis Balke and Rachelann Marie Amos