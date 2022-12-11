Marriage licenses

Neil Dennis Boushell and Anne CAtherine Mrazek
Patrick Ryan Muellemann and Laura Elizabeth Somenzi
Luis Salgado and Elizabeth Blair Piela
Scott Howard Thies and nichole Marie Incandela
Ricardo Alberto Quiroz Palacios and Juana Janeth Lopez
David William Hubert and Tara Victoria Burnham
Anthony Carothers Jr. and Mashia Denay Smith
Travis William White and Catherine Elizabeth Wienke
Kyle Bradford Friestedt and Madeline Frances Hansen
Matthew Ronald Wojtak and Heidi Laura Lawell
Zachary Edward Fisher and Ariana Michelle Hicks-Carter
People are also reading…
Vincent Dominick Sirocchi Jr. and Nina Louise Sirocchi
Devin Zachery Brown and Kaylie Rae Fiegel