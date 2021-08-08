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Marriage licenses
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Marriage licenses

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Dean William Dupler and Mary Jane Gonzalez

William Henry Shockley and Mary Jo Anne Nelson

Taylor Edward Pitlik and Kristin Michelle Johnson

Jamie Donnell Griffin and Abrisha Lynn Brantley

Gerardo Borges and Veronica Thayer

Bryan Albert Sorensen and Shannon Jean Girard

Zachary Patrick Navin and Megan Irene Mahoney

Jonathan Joel Atkins and Jamie Irene Braden

Michael Hunter Lord and Jacqueline Ann Decker

Jeffrey Phillip Dzibinski and Karen Lynn Lease

Paul Michael Hoskins and Gina Marie Disalvo

Zackary Michael Keenan and Krista Marie Myra

Ellis Everett Biedron and Kylee Michelle Wade

James Porter Mauldin and Heidi Kathleen Capodarco

Daryl John Marshall and Jennifer June Mauser

Sherron Ray Leggett and Aidana Helena Lira

Matthew David Koker and Dawn Rochelle Schmidt

Miguel Angel Gonzalez Leon and Yasmin Andrea Flores Hernandez

Quinn Samuel Robbins and Alexandrea Marie Schafer

Joseph Donato Belmonte and Emily Frances Russo

Daniel Paul Larson and Taylor Morgan Roach

Alex Leo Nagelvoort and Christine Lynn DeMeyer

Dale Matthew Nelson and Romy Natalia Lesniak

Kevin Scott Hladilek and Candice Dawn Jachim

Miguel Angel Cruz and Mary Jane Rivera

Ian Thomas Maxeiner and Haley Sue Engelbrecht

Christophr Marshall Haynes and Madeline Beatrice Bond

Aaron Michael Rodefer and Callie Anne Lee

Joseph Allen Hodges and Rachel Jane Gebauer

Anthony Robert Fani and Kelley Lynn Soderberg

Cory Scott Lightfield and Nichole Marie Haddican

Robert T. Hodges and Jennifer L. Leekley

Lawrence Thomas Olle and Kristy Lee Wilkinson

Jonathon Daniel Williams and Sarah Joy Gulledge

Carlos Martin Salazar Soto and Liliana Ivette Torres

Alexander Jonathan Rodriguez and Amanda Marie Mogensen

Joseph Ryan William Ramsey and Shannon Kerry Dowell

Jorge Adrian Rodriguez and Gabriela Avila Mora

Jimmie Darryl Owens Jr. and Auburn Raye Dush

Harry Edward Wessling Jr. and Lori Lynn Miller

Austin Andrew Henningfield and Olivia Llanas Sampica

Matthew Michael Wierzbicki and Brittany Sierra Kanike Pratt

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