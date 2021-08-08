Marriage licenses

Dean William Dupler and Mary Jane Gonzalez
William Henry Shockley and Mary Jo Anne Nelson
Taylor Edward Pitlik and Kristin Michelle Johnson
Jamie Donnell Griffin and Abrisha Lynn Brantley
Gerardo Borges and Veronica Thayer
Bryan Albert Sorensen and Shannon Jean Girard
Zachary Patrick Navin and Megan Irene Mahoney
Jonathan Joel Atkins and Jamie Irene Braden
Michael Hunter Lord and Jacqueline Ann Decker
Jeffrey Phillip Dzibinski and Karen Lynn Lease
Paul Michael Hoskins and Gina Marie Disalvo
Zackary Michael Keenan and Krista Marie Myra
Ellis Everett Biedron and Kylee Michelle Wade
James Porter Mauldin and Heidi Kathleen Capodarco
Daryl John Marshall and Jennifer June Mauser
Sherron Ray Leggett and Aidana Helena Lira
Matthew David Koker and Dawn Rochelle Schmidt
Miguel Angel Gonzalez Leon and Yasmin Andrea Flores Hernandez
Quinn Samuel Robbins and Alexandrea Marie Schafer
Joseph Donato Belmonte and Emily Frances Russo
Daniel Paul Larson and Taylor Morgan Roach
Alex Leo Nagelvoort and Christine Lynn DeMeyer
Dale Matthew Nelson and Romy Natalia Lesniak
Kevin Scott Hladilek and Candice Dawn Jachim
Miguel Angel Cruz and Mary Jane Rivera
Ian Thomas Maxeiner and Haley Sue Engelbrecht
Christophr Marshall Haynes and Madeline Beatrice Bond
Aaron Michael Rodefer and Callie Anne Lee
Joseph Allen Hodges and Rachel Jane Gebauer
Anthony Robert Fani and Kelley Lynn Soderberg
Cory Scott Lightfield and Nichole Marie Haddican
Robert T. Hodges and Jennifer L. Leekley
Lawrence Thomas Olle and Kristy Lee Wilkinson
Jonathon Daniel Williams and Sarah Joy Gulledge
Carlos Martin Salazar Soto and Liliana Ivette Torres
Alexander Jonathan Rodriguez and Amanda Marie Mogensen