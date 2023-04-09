Hiram Rosado Jr. and Audrey Lee Lopez Vega
Derrick Paul Lessor and Kayla Amber Malackowski
Tyler Walter Igyarto and Alyssa Ann Daleiden
Bruce Wayne Krueger II and Catherine Jean Abbey
Allen Aurelius Taylor and Rochanda Patrice Means
Kevin Lee Koetz and Ada Rosa Follmann
Victor Ramirez and Lisa Marie Olson
Caden Myron Casper and Kedona Danelia Marie Thompson
Nicholas David Meek and Samantha Marie Woolford
Calvin Jeffery DeLabio and Elizabeth Josephine Hutton
Gregory Dean Kindall II and Cassandra Pauline Oleta Miller