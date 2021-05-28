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MARRIAGE LICENSES
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MARRIAGE LICENSES

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Erik Lee Solsaa and Heather Marie Corcilius

Alberto Luis Moreno and Nicole Yim

Stephen David Byron and Lisa Marie Dretske

Christopher Alan Ozarka and Claire Marie Fraley

Alejandro Vargas Fernandez and Raquel Morales Tellez

Pascual Nuno Garcia and Rosa Maria Gutierrez Guerrero

Nicholas Austin Moore and Waverly Paige Matthei

Bahaa Aldin Zalloum andDima Abu Khaled

Marcell Lavell Daniel andAmanda Kathleen Lo Monaco

Kenneth Raymond Ayers and Kristie Michelle Marquardt

Michael Anthony Goins and Kathryn Lynn Huck

Sergio Mario Martini and Megan Melinda Blank

Glenn Alan Baldwin and Sherry Lynn Graziani

Michael Warren Clauser Jr. and Alyssa Elaine Chapeta

Kyle Anthony Marriner and Alyssa Lynn Street

Jason James Bunton and Theresa Carey O’Brien

Daniel Timothy Goldbeck and Stephanie Ann Anderson

Ryan Gregory Robards and Susana Cortes

Justin Allen Clark and Jennifer Ann Grimscheid

Kyle Scott Kislia and Stephanie Ann Anderson

Sean Raymond Ruffatti and Julie Elizabeth Gregornik

Steven Spizzirri and Dawn Marie Sax

Sean Martin McNulty and Alexandra Elizabeth Hinojosa

Dominique Dontrell Washington and Jazette Saradee McKissick

Jose Rafael Hernandez Pomales and Samantha Rose Maravilla

Hygur T. de La Cruz Diaz and Bess Anne Bierly

Michael David Valeri and Danielle Marie Weber

Patrick Chancey Hanna and Elizabeth Betty McCabe

Dejon Pierre Jones and Cybria Trene’ Williams

Daniel Frank Lumm and Kari Ann Kinser

Stephen William Dolak and Angela Lyn Golat

Joshua Thomas Tank and Toni Ann Ciammarchello

Emmet John Katzer and Corrina Jeanne Barr

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