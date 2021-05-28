MARRIAGE LICENSES

Erik Lee Solsaa and Heather Marie Corcilius
Alberto Luis Moreno and Nicole Yim
Stephen David Byron and Lisa Marie Dretske
Christopher Alan Ozarka and Claire Marie Fraley
Alejandro Vargas Fernandez and Raquel Morales Tellez
Pascual Nuno Garcia and Rosa Maria Gutierrez Guerrero
Nicholas Austin Moore and Waverly Paige Matthei
Bahaa Aldin Zalloum andDima Abu Khaled
Marcell Lavell Daniel andAmanda Kathleen Lo Monaco
Kenneth Raymond Ayers and Kristie Michelle Marquardt
Michael Anthony Goins and Kathryn Lynn Huck
Sergio Mario Martini and Megan Melinda Blank
Glenn Alan Baldwin and Sherry Lynn Graziani
Michael Warren Clauser Jr. and Alyssa Elaine Chapeta
Kyle Anthony Marriner and Alyssa Lynn Street
Jason James Bunton and Theresa Carey O’Brien
Daniel Timothy Goldbeck and Stephanie Ann Anderson
Ryan Gregory Robards and Susana Cortes
Justin Allen Clark and Jennifer Ann Grimscheid
Kyle Scott Kislia and Stephanie Ann Anderson
Sean Raymond Ruffatti and Julie Elizabeth Gregornik
Steven Spizzirri and Dawn Marie Sax
Sean Martin McNulty and Alexandra Elizabeth Hinojosa
Dominique Dontrell Washington and Jazette Saradee McKissick
Jose Rafael Hernandez Pomales and Samantha Rose Maravilla
Hygur T. de La Cruz Diaz and Bess Anne Bierly
Michael David Valeri and Danielle Marie Weber
Patrick Chancey Hanna and Elizabeth Betty McCabe
Dejon Pierre Jones and Cybria Trene’ Williams
Daniel Frank Lumm and Kari Ann Kinser
Stephen William Dolak and Angela Lyn Golat
Joshua Thomas Tank and Toni Ann Ciammarchello
Emmet John Katzer and Corrina Jeanne Barr