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Civil rights groups will hold press conference at 2 p.m.
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Civil rights groups will hold press conference at 2 p.m.

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CIVIL UNREST AFTER OFFICER SHOOTING

A man walks through tear gas deployed by the police.

 KENOSHA NEWS PHOTO BY SEAN KRAJACIC

Civil Rights Organizations will hold an emergency press conference at 2 p.m. outside the Kenosha Municipal Building, 625 52nd St. following the shooting of Jacob Blake by members of the Kenosha Police Department.

Confirmed speakers include:

  • Darryl Morin, national president, Forward Latino
  • Wendell Harris, president, NAACP Wisconsin State Conference of Branches
  • Anthony Davis, president, NAACP-Kenosha Branch
  • Nanci Hernandez, president, LULAC Council #339
  • Yoger Aguilar, president, LULAC Council #354
  • Adelene Greene, Kenosha Coalition for Dismantling Racism

More speakers are being confirmed.

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