Civil rights groups will hold press conference at 2 p.m.

Civil Rights Organizations will hold an emergency press conference at 2 p.m. outside the Kenosha Municipal Building, 625 52nd St. following the shooting of Jacob Blake by members of the Kenosha Police Department.
Confirmed speakers include:
- Darryl Morin, national president, Forward Latino
- Wendell Harris, president, NAACP Wisconsin State Conference of Branches
- Anthony Davis, president, NAACP-Kenosha Branch
- Nanci Hernandez, president, LULAC Council #339
- Yoger Aguilar, president, LULAC Council #354
- Adelene Greene, Kenosha Coalition for Dismantling Racism
More speakers are being confirmed.
CIVIL UNREST AFTER OFFICER SHOOTING
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