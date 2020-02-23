Divorce decrees for Sunday, Feb. 23

James Michael Beller and Amy Michelle Beller
Cristina Marie Berrio and Timothy Clifford Rakow
Alison G. Bozman and Bruce H. Bozman
Madelene Braim and Cody Braim
Kathleen Margaret Bullard and Robert Lee Bullard Sr
Terrell Marcus Butler and Wanda Laticia Butler
Dusica Cvorovic and Thomas M. Winslow
Jessica Ann Daley and Alejandro Nicolas Atilano
Camille Christine Denisi and Frank Robert Denisi
Jessica Lynn Devall and Timothy Michael Devall
Dana Lee Eichner and Donald Allen Eichner II
James H. Frazier Jr. and Colleen Marie Frazier
Michael Anthony Gallinati and Christine Marie Gallinati
Jessica Lynne Glowicki and Kevin Michael Glowicki
Victoria Lynn Hulback and Michael Jay Hulback
Dean Humphrey and Deborah Humphrey
Terrence D. Kelly and Laurie L Kelly
Vanessa Korczyk and Michael Maximillian Korczyk
Jacqueline Claudette McIntosh Justin Pierre Searcy
Pamela Dawn Mikkelsen and Thomas Christian Mikkelsen Sr.
Elizabeth Jean Munns and Dale Allen Munns
Glenn R. Nichols and Diane M. Nichols
Kody S. O’Haver and Teri L. O’Haver
Stephanie Louise Paulsen and Devin Michael Paulsen
Kathleen C. Pfeiffer and Larry R. Pfeiffer
David Alan Piekarski and Kristen Kay Schumann
Matthew Thomas Powell and Marakela A Powell
Andra Rosales and Claudio Alejandro Rosales
Monica Sedano and Peter Edwards
Amber Rose Siko and Andrew James Siko
Jennifer Denise Skrobarczyk and Jonathan Stephen Ley
Elizabeth Tewell and Donald Haima Jr.
Maria Del Carmen Turner and Kyle Robert Turner
Tanya Tina Turner and Quico Mercier Ayala
Christian Vargas and Skye Lynn Vargas
Pamela Jean Waller and John Waller
Erin Jean Weber and Brandon John Weber
Kayla Renae Wermeling and James Allen Wermeling
Colleen Bernice Zarnstorff and James Alan Zarnstorff
Jeffrey Charles Zarnstorff and Melissa Diane Zarnstorff
Carrie Lea Zietsma and David James Zietsma