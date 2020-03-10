All Saints Catholic School 2nd Quarter Honor Roll

GRADE SIX
First Honors
MacKenzie Adams, *Ava Aschenbrener, *Micailla Loren Balan, Zoe Becker, Jackson Borland, Addison Carpenter, Maximo Danielson, Connor Denisi, *Aurelia Despin, *Noah Edlebeck, Evan Feudner, Andrew Geissman, *Peter George, Mackenzie Gray, Zachary Hoffman, Matteo Isenberg, Daniel Johnson, Parker Krause, Timothy Lampe, Kamryn Lecce, Francesca McLain, Gianna Miceli, Katelyn Nikutin, Liam O’Driscoll, *Ian Petts, Blake Reuter, *Hailey Rocha, *Vanessa Simmons, Reagan Stewart, Mykenna Sturino, Sarah Sucevich, *Viammy Truong, *Elise Wallace
Second Honors
Anthony Anoma, Alexander Danielson, Anthony Day, Joseph George, Bailee Kleinmark, Berkley Kuiper, Ethan Leys, Riley Lowrance, Enzo Sturycz, Mason Trossen-Lusiak, Olivia Zupec
GRADE SEVEN
First Honors
*Kaiya Belongia, Robert Belotti, Claire Brydun, *Ryleigh Butler, Sofia Carnevale, Paetyn Cattelino-Olson, *Madeline Chianello, *Sarah Coffey, Brooklynn Danielson, Drake DeWildt, *Ava DeWitt, Timothy Falk, *Chloe Garross, Marissa Geissman, Natalie Gnolfo, *Rachael Gursslin, Sofia Habel, Katherine Ittner, *Melanie Jarzembowski, *Benjamin Johnson, David Johnson, *Robin Loewen, Madison Loney, *Gianna Mandli, Alexandria McKinney, River Melcher, Macy Morrone, *Will Murawski, Alexander Nguyen, Henry Randolph, *Jonathan Rinaldi, *Alyssa Samuels, *Elizabeth Schoen, Abigail Schumacher, Luke Stanard, *Joseph Suokko, *Mia Svihl, Josephine Tenuta, *Isaac Wendorf, *Harlaina Williams, *Olivia Wilmot, *Isabelle Zukowski
Second Honors
Ciera Baase, Gianna Bisceglia, Seth Boyle, Giulia Davenport, Hayley Fapso, Kendra Kozmer, Campbell Kuiper, Luke McGovern, Kyle Ott, Matthew Pokorny
GRADE EIGHT
First Honors
*Bryce Backus, Joseph Bilotti, *Grace Emerson, *Kassidy Fonk, Cassandra Garross, *Luke Gibson, Dylan Gotz, *Ian Hetrick, Olivia Jasniewski, *Brenna Jasniewski, Anthony Jefferson, Brooklynn Kleinmark, *Grace Leipzig, *Leslie Manna, *Audrey Marschel, Ayla Meo, *Ella Miceli, Jordan Misinski, Samantha Nauman, Lauren Nikutin, Kaylee Patrenets, *Benjamin Peterson, Skye Pratt, Ava Rizzitano, *Alec Schires, Jacob Schmitz, Halee Secor, *Faith Shimon, Carmelina Trossen-Mendoza, Vianny Truong, *Abigail Zupec
Second Honors
Keegan Bradley, Maguire Gotz, Charles Gursslin, Isaac Kushner, Norah Lyons, Claire Taylor, Jillian Wallace
*Denotes 4.0