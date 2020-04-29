All Saints Third Quarter Honor Rolls listed

GRADE SIX
First Honors
Anthony Anoma, MacKenzie Adams, *Ava Aschenbrener, *Micailla Loren Balan, Zoe Becker, Jackson Borland, Addison Carpenter, Maximo Danielson, *Connor Denisi, *Aurelia Despin, *Noah Edlebeck, *Evan Feudner, Andrew Geissman, Joseph George, *Peter George, Mackenzie Gray, Zachary Hoffman, Matteo Isenberg, Bailee Kleinmark, *Parker Krause, Berkley Kuiper, Timothy Lampe, Kamryn Lecce, Riley Lowrance, Francesca McLain, Gianna Miceli, Katelyn Nikutin, Liam O’Driscoll, Faviola Perez, *Ian Petts, *Blake Reuter, Hailey Rocha, *Vanessa Simmons, Reagan Stewart, Mykenna Sturino, Sarah Sucevich, Viammy Truong, Elise Wallace, Olivia Zupec
Second Honors
Alexander Danielson, Anthony Day, Luis Garduno, Daniel Johnson, Ethan Leys, Isabella Perez, Enzo Sturycz, Mason Trossen-Lusiak, Janiya Young
GRADE SEVEN
First Honors
*Kaiya Belongia, Robert Belotti, Gianna Bisceglia, *Claire Brydun, Ryleigh Butler, Sofia Carnevale, *Madeline Chianello, *Sarah Coffey, Brooklynn Danielson, Drake DeWildt, Ava DeWitt, Timothy Falk, Hayley Fapso, *Chloe Garross, Marissa Geissman, Natalie Gnolfo, *Rachael Gursslin, Sofia Habel, Katherine Ittner, *Melanie Jarzembowski, *Benjamin Johnson, Campbell Kuiper, *Robin Loewen, Madison Loney, *Gianna Mandli, Luke McGovern, Alexandria McKinney, River Melcher, Macy Morrone, Will Murawski, Alexander Nguyen, Henry Randolph, Jonathan Rinaldi, Alyssa Samuels, *Elizabeth Schoen, Abigail Schumacher, Luke Stanard, Joseph Suokko, *Mia Svihl, Josephine Tenuta, *Isaac Wendorf, *Harlaina Williams, *Olivia Wilmot, *Isabelle Zukowski
Second Honors
Ciera Baase, Seth Boyle, Paetyn Cattelino-Olson, Giulia Davenport, James Hassett, David Johnson, Kendra Kozmer, Matthew Pokorny, Charles Pryse, Kosta Vassos
GRADE EIGHT
First Honors
*Bryce Backus, Joseph Bilotti, Keegan Bradley, Grace Emerson, *Kassidy Fonk, Cassandra Garross, Luke Gibson, *Ian Hetrick, Olivia Jasniewski, *Brenna Jasniewski, Anthony Jefferson, Brooklynn Kleinmark, *Grace Leipzig, *Leslie Manna, *Audrey Marschel, Ayla Meo, *Ella Miceli, Jordan Misinski, Samantha Nauman, Lauren Nikutin, Kaylee Patrenets, *Benjamin Peterson, Skye Pratt, Ava Rizzitano, Alec Schires, Halee Secor, *Faith Shimon, Carmelina Trossen-Mendoza, Vianny Truong, *Abigail Zupec
Second Honors
Dylan Gotz, Jackson Green, Isaac Kushner, Norah Lyons, Gavin Reidy, Jacob Schmitz, Claire Taylor, Jillian Wallace, Hunter Williams
*Denotes 4.0
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