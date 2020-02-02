Area students named to UW-Whitewater dean's list

A number of Kenosha County area students have been named to the University of Wisconsin-Whitewater dean’s list for the fall 2019 academic term.
The students demonstrated their academic abilities by receiving a grade point average of 3.4 or above in a single semester. Named from the area were (listed by hometown)
Bristol
Tyler Perona, Kayla Weidner, Noah Kofron, Hannah Gruener, Bekah Gruener
Burlington
Alexandria Schroeder, Abigale Schoepke, Rylee Chart, Abigail Felton, Cassandra Grams, Shannan Lojeski, Brianna Martin, Savannah Schmidt, Michael Trocke, Tyler Wiemer, Katie Travis, Justin Paasch, Dylan Peterson, Hannah Uhen, Michael Wasmund, Quinn Wiley, Elizabeth Klein, Matthew Baller, Hannah Chart, Jessica Frederick, Jillian Kellen, Michael Rodriguez, Kat Schwind, Amaya Phillippi, Derek Wieczorek, Justin Wieczorek, Zach Campbell, Robert Ebbers, Samantha Edmonds, Alexia Kach, Abby Kolczaski, Victoria Miller, Katie Daujotas, Matthew Fox, Ali Gill, Jessica Sponholtz, Taylor Borchardt, Anna Hackbarth, Andy Nickel
Kenosha
Cameron Bishop, Mikayla Cloherty, Jacqueline Hargrove, Noah Jensen, Jacob Tenuta, Monica Rasch, Andrew Craig, Maddie File, Matthew Gapinski, Bryce Gill, Leighanne Hogan, Paola Jimenez, Jenna Kaufmann, Jacob Martell, Cali Rummelhart, Abigail Salvati, Vincenzo Santelli, Kendal West, Hunter Smith, Nikki Stratton, Nick Balk, Jack Bolog, Teresa Bransley, Tyler Chatterton, Gabrielle Clark, Emily Crowder, Jessica Darling, Meghan Faszholz, Gordon Hudson, Andre Jones, Sara Joyce, Tyler McNutt, Andrea Muhlenbeck, Lindsey Novak, Kyllee Rockwell, Noah Schaffrick, Tyler Scheuermann, Kelly Hookham, Morgan Knutson, Jasmine Miletic, Robert Mutchler, Cora Shircel, Krissy Swatkowski Ian Thorne, De’Andra Tucker, Megan Setter, Spencer Acker, Caitlyn Dolan, Natalie Hummelt, Grace Lara, Kylie Lara, Brenden Scheuermann, Alyssa Stratton, Anthony Sturino, Andrea Wallent, Lily Blumer, Madalyn Bigelow, Tessa Joyce, Maddie Crum
Powers Lake
Lillie Rogers
Pleasant Prairie
Sara Klimisch, Jennifer Wendling, Molly Robbins, Michael Steplyk, Dominic Pulera, Hannah Brenner, Rachel Jones, Christine Schmidbauer, Brittany Schulz, Heidi Wertzler, Mimi Gallo, Robert Hallisy, Hannah Ingram, Caitlyn Janis, Bryce Nygaard, Kate Ruhle
Salem
Josh Friedrichs, Kylie Laitamaki, Jennifer Young, Jamie Tambornino, Alex Klugiewicz, Noah Fox, Ashley Toomey
Silver Lake
Ashlyn Brey
Trevor
Max Larson, Vince Comaroto, Sydney Griffiths, Kyle Grzyb, Mary Teumer
Twin Lakes
Jami Steffen, Brett Aichholzer, Talia Nordigian, Jared Ticha, Jordyn VanZeeland, Emily Vershowske, Grady Duffy, Kieran Kehoe, Antoni Porwit
Union Grove
Brianna Johnson, Zachary Knudtson, Blake Sorenson, Leah Blasczyk, Daren Mora, Madison Elmer