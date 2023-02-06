GRADE 6
Jeorgia Allen, *Preston Bishop, Aiden Bradford-Giguere, Adelyn Cascio, Aviyana Cascio, Bodin Damnjanovic, Avalynn Ferger-Perotto, Carson Hanson, Ellyana Heartz, MacKenna Jaronik, Tyler Kueker, Teagan Larson, *Suzanna Lowery, James Rendulic, *Luke Rendulic, Reid Senica, *Ananya Sharma, *Madison Whitton
GRADE 7
Brandon Beltran, Riley Brant, Maleah Durr, *Aylin Ibraimi, *Hayley Jarzembowski, *Srismarame Kandrakota, *Olivia Knautz, *Liliana Kolczaski, Ruth Kroth, Alexander Kugler, *Halle Longoria, *Sofia Pham, Scarlet Sanders, Indi Schneider, Talyn Sepp, Sophia Torres, *Jack Yoshimura
GRADE 8
Liliana Andrews, *Jackson Bishop, *Rylan Bozych, Ethan Buchanan, Evan Buchanan, Hannah Davis, *Zeyna Ibraimi, Nicholas Jenkins, Taylor Jensen, *Wenjing Lin, Olyvia Meyer, *Nicholas Norton, *Violet Ortiz, *Gianna Scalzo, *Naomi Senica, *Ava Venturella
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*Indicates straight A’s