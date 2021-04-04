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UW-Madison fall 2020 semester dean's list
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dean’s list

UW-Madison fall 2020 semester dean's list

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University of Wisconsin-Madison

MADISON — The following students from the University of Wisconsin-Madison were named to the dean’s list during the fall 2020 semester:

BRISTOL: Seap Bhardwaj, Bryce Lardinois, Connor Murray, Monika Panszczyk.

KENOSHA: Joseph Bahr, Bryana Bosko, Meghan Breslin, Madison Clark, Ansel Fellman, Lydia Filippelli, Kenneth Franks, Sarah Fredrickson, Tyler Fritz, Daniel Funk, Lyn Golat, Scott Grymkoski, Regan Hawkins, Hannah Hua, Valentin Iaquinta, Victoria Isetts, Sophie Johnson, Liv Junkel, Mackenzie Konz, Abigail Krause, Sophia Kubicki-Hermes, Aaditya Kumar, Dana Kvitek, Ashley Lesko, Alicia Lorta, Audrey Majerowski, Anish Malik, Alyssa McClelland, Riley McKay, Dan Mleczko, Aiden Moore, Joshua Moser, Veronica Munguia, Lauryn Novak, Nashia Ogbuagu, James Oscar, Michael Pienkos, Madison Raith, Chloe Rasmussen, Isabella Ricker, Charles Riley, Katelyn Schultz, Carrie Semenas, Maxim Serpe, Sindhu Shankar, Franky Shi, Rachel Stanley, Claire Swartz, Nicholas Tenuta, Maylin Towne, Marie Tyree, Benjamin VerHagen, Kaitlyn Walesh, Abigail Walther, Vincent Watring, Kendall Wilhelmson, Maeve Wisniewski, Evan Yu, Daria Zikel.

PLEASANT PRAIRIE: Cole Aschenbrener, Thomas Brennan, Lindsey Burant, Tony Busko, Jocelyn Cao, Neha Charlly, Kara Clark, Sona Cyriac, Cassidy Dabbs, Tessa Doersch, Britney Duratinsky, Madeline Gallo, Israh Gharib, Nayef Hamdan, Martin Haugstad, Zander Huang, Zachary Knight, Lauren Laib, John Laken, Maxwell Maegaard, Eric Miesbauer, Molly O’Boyle, Kaitlin Reiman, Aseelah Saiyed, Will Steck, Tanner Stein, Olivia Valentine, Nicholas Weber, Rachael Wood.

SALEM: Tommasina Capelli, Alexis Carlson, Gavin Carlson, Kyle Gray, MacKenzie Maccaux, Connor MacLeod, Neha Patel, Zoe Shanaver.

TREVOR: Rylee Kennell, Madison Scott, Ellie Witt.

TWIN LAKES: Sutter Borchert, Jonathan Fluger, Rachel Fraley, Kordan Kopp, Ashley Lesko, Alexander Neal.

If you've managed to get your bachelor's degree, congratulations! And if you're thinking about grad school, get your piggy bank out and start saving. According to Business Insider, getting a master's degree or Ph.D. in your chosen field can be a smart career move, but it can also be a financial time bomb. If you want to go to grad school five years from now, start saving. First, research schools, tuition, and determine your monthly and annual living expenses. Research any benefits your company may offer for free or subsidized tuition, and look into state programs and scholarships. Still paying on student loans from your undergrad degree? Refinance them now, when rates are low. Finally, if you have five years to save, consider using a 529 plan. If you want to start sooner, a high-yield savings account may be better.
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