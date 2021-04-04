UW-Madison fall 2020 semester dean's list

University of Wisconsin-Madison
MADISON — The following students from the University of Wisconsin-Madison were named to the dean’s list during the fall 2020 semester:
BRISTOL: Seap Bhardwaj, Bryce Lardinois, Connor Murray, Monika Panszczyk.
KENOSHA: Joseph Bahr, Bryana Bosko, Meghan Breslin, Madison Clark, Ansel Fellman, Lydia Filippelli, Kenneth Franks, Sarah Fredrickson, Tyler Fritz, Daniel Funk, Lyn Golat, Scott Grymkoski, Regan Hawkins, Hannah Hua, Valentin Iaquinta, Victoria Isetts, Sophie Johnson, Liv Junkel, Mackenzie Konz, Abigail Krause, Sophia Kubicki-Hermes, Aaditya Kumar, Dana Kvitek, Ashley Lesko, Alicia Lorta, Audrey Majerowski, Anish Malik, Alyssa McClelland, Riley McKay, Dan Mleczko, Aiden Moore, Joshua Moser, Veronica Munguia, Lauryn Novak, Nashia Ogbuagu, James Oscar, Michael Pienkos, Madison Raith, Chloe Rasmussen, Isabella Ricker, Charles Riley, Katelyn Schultz, Carrie Semenas, Maxim Serpe, Sindhu Shankar, Franky Shi, Rachel Stanley, Claire Swartz, Nicholas Tenuta, Maylin Towne, Marie Tyree, Benjamin VerHagen, Kaitlyn Walesh, Abigail Walther, Vincent Watring, Kendall Wilhelmson, Maeve Wisniewski, Evan Yu, Daria Zikel.
PLEASANT PRAIRIE: Cole Aschenbrener, Thomas Brennan, Lindsey Burant, Tony Busko, Jocelyn Cao, Neha Charlly, Kara Clark, Sona Cyriac, Cassidy Dabbs, Tessa Doersch, Britney Duratinsky, Madeline Gallo, Israh Gharib, Nayef Hamdan, Martin Haugstad, Zander Huang, Zachary Knight, Lauren Laib, John Laken, Maxwell Maegaard, Eric Miesbauer, Molly O’Boyle, Kaitlin Reiman, Aseelah Saiyed, Will Steck, Tanner Stein, Olivia Valentine, Nicholas Weber, Rachael Wood.