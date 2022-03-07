WILMOT UNION HIGH SCHOOL| FIRST SEMESTER HONOR ROLL

Students with a GPA of 3.25 to 3.5:
Freshmen
Becker, Dylan R.; Bednar, Colton; Canella, Noah; Carmichael, Annabelle C.; Cole, Payton E.; Cooper, Linley M.; Cramer, Kaylen A.; Du Chemin, Nolan E.; Fielder, Charles; Goze, Ava M.; Hawke, Brynna M.; Irslinger, Christian; Jones, Preston; Keen, Malachi; Kempen, Matthew J.; Korus, Jordan L.; Lee, Logan; Linneman, Ryen L.; Neubauer, Brianna E.; Olenick, Jonathan; Pietluck, Elisabeth N.; Salbreiter, Isabelle A.; Scheel, Maya M.; Sciarrone, Nicholas; Shlyapochnik, Julia M.; Smyk, Cole J.; Snyder, Scarlett G.; Stephens, Darren Z.; Sullivan, Meredith; Sweatman, Carter J.; Walters, Brooke O.; Wilburn, Jude P.
Sophomores
Beinecke, Eva G.; Beverly, Ashley K.; Bishop, Ella C.; Brandt, Owen D.; Coates, Delaney M.; Cudahy, Cassandra A.; Defilippo, Logan M.; Depasquale, Kyle S.; Dippold, Ray W.; Dutkiewicz, Devin J.; Edict-Ross, Donavin J.; Fielder, Shane D.; Gauger, Layne M.; Gomez, Edy Jr.; Handorf, Cael; Hehn, Amanda M.; Josko, Jenna S.; Kiraly, James; Kirwan, Abbigal R.; Klein, Patience; Lamb, Dorien L.; Lefler, Miranda S.; Lishamer, Emily N.; Loveless, Kash C.; Lynn, Kylie J.; Mortensen, Savannah J.; Morton, Brieana M.; Mulcahy, Dylan P.; Schiller, Jade; Schoenberger, Gretchen K.; Schrader, Kaitlyn R.; Sherrod, Hailey; Slagle, Ryan J.; Toffel, Aaron T.; Weber, Taylor J.; Werth, Carter J.; Yttri, Brianna M.; Zuehls, Robert M.
People are also reading…
Juniors
Backe, Lily E.; Bednar, Grace; Bergloff, Brayden Z.; Caldwell, Audrey C.; Canella, Braelyn K.; Carmichael, Edward M.; Christiansen, Hayden J.; Christopherson, Matthew A.; Cieslak, Olivia G.; Cole, Hailey; Corona, Anthony L. III; Giannotti, Brooke; Griffiths, Micah D.; Hawke, Ashlyn N.; Henderson, Brandon R.; Herrmann, Elijah C.; Jenkins, Aubrey; Kaminski, Ashley M.; Krawczyk, Grant M.; La Meer Moorefield, Jaden; Lagosh, Alyssa R.; Loeffler, Joseph C.; Luciano, Isabella R. Meyers, Chase A.; Pedersen, Madalynn A.; Plumley, Morgan J.; Raymond, Olivia A.; Rovik, Julia J.; Siepl, Carter; Streitmatter, Allison; Stried, Steelie R.; Tonyan, Hannah R.; Toro, Riley N.; Vazquez, Evan M.; Wagemann, Natalie J.; Weis, Kianna M.; Worklan, Aiden M.; Youra, Lucas
Seniors
Bender, Elysia G.; Bollow, Nathan H.; Brieman, Edwin P.; Collison, Hannah R.; Cordova, Lilyanna S.; Curran, Grace P.; Daniels, Aubryn M.; De Vries, Lillian N.; Depasquale, Adam S.; Dereu, Anthony S.; Dowell, Marissa R.; Ekornaas, Annabelle; English, Karissa K.; Franas, Sarah N.; Frye, Lucas; Garcia, Yazmyne; Gauger, Mason R.; Goodwin, Chase J.; Grumbeck, Abbey; Hanson, Ole H.; Hawkins-Fonte, Joshua; Jensen, Ashlynn; Jones, Dylhan; Landers, Autumn L.; Leicht, Zachary W.; Letarte, Ashley D.; Massarelli, Grace; Millard-Slavik, Natalie J.; Piazza, Alisandra S.; Rosengarden, Owen; Salbreiter, Gabriel W.; Schlagenhaft, Emma L.; Schmidt, Elizabeth C.; Schmitt, Brooke E.; Siggeman, Cassiel; Simek, Tyee J.; Vescova, Aaron J. Jr.; Weaver, Blake K.; Wellman, Gwendolyn; Wenzel, Annika G.; Zertuche, Jason R.