GRADE 6
Kylaine Adrian, Lucas Aita, Reina Arias-Sowma, Chelsea Badillo, Alex Bertram, Conrad Brandalise, Zakaria Charrady, Charlotte Dammann, Christian Drane, Bennett Falcon, Mia Garcia, *Katherine Garrigan, Madison Geiger Giron, Naomi Goudy, Jelena Guerra, Jesse Hagen, Ali Hamdia, Ella Kirby, Jacob Kleutsch, Tristan Knuth, Owen Lawler, River Massouh, Hannah Nachtigal, Jorja Nader, Kai Pederson, *Delany Rallo, Liam Risselada, Scarlett Svihl, Sofia Tobias, Bryce Utech, Emicha Waldron, Ella Wood
GRADE 7
David Acuna, Joseph Alia, *Adaline Bisciglia, Arianna Cantwell, Angeles Carrillo, *Meadow Clouse, Charli Diehl, Abigail Erwin, Vincent Escobedo, Mya Fugate, Maxx Gutierrez, Viktorija Lahti, Adrian Merz , Jovani Perkins, Kenady Raclaw, Jennah Rasmussen, Bryce Ricchio, Isabella Robers, Janet Roman, Savannah Smith, Collin Steffen, Kadri Sulaj, Sienna Vences, Natalie Walton, Blaise Weiss, Maxx Whitrock
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GRADE 8
Jonathan Arnold, Adelynn Bergendahl, Dean Counterman, Lesdy Cruz-Rodriguez, Rehan Dzabiri, Zoe Ernest, Lily Garcia, Benjamin Gilbert, Jaquelyne Ibanez-Anderson, Baya King, Maggie King, Valerie Korsmo, *Sophia Myers, Jonah Nachtigal, *Ryan Papka, Hayden Peters, Layla Robinson, Hugo Rodriguez, Brian Sanchez, Matteo Santelli, Cristian Silva, Naedelyn Soto, Chloe Wood
GRADE 9
Owen Carlson, Maggie Charbonneau, Andrew Dammann, Ava Dolan, Claire Grost, Lilianna Johnson, *Hazel Kressin, Juniper Kressin, Aaron Lorenzo, Kayla McCullum, *Nicole Porut, *Ethan Schweninger, Rachel VanHoof, Makenna Zannini
GRADE 10
Eric Arguelles, Kassie Baggett, Alia Benzaquen, Selene Bigden-Russell, Damary Hernandez-Mares, Griffin Marshman, Olivia Parrish, Olivia Sapayan, *Jacob Wideman
GRADE 11
Elijah Anderson, Morgan Augustyn, *Ethan Bain, Matthew Castel, Johanna Castillo, Rylee Chamberlin, Aaron Cheng, Hannah Cleland, *Benjamin Engel, *Ella Evermon, Vincent Gardina, Ezan Hamdia, Melissa Horton, Maximillion Kapsalis, *Daniel Kleutsch, Ella Krauter, Mary Ann Kreger, Kenzie Kuhagen, Leah Lasco, *Ian Lawler, Cailey Miller, Cathryn Miller, Abigail Minneci, Evelyn Sanchez, Sofia Santos, Donnie Sliger, Noah Terman, Corinne Wesner
GRADE 12
Ariana Acuna-Cruz, Logan Aney, Britney Arriaga, Jariah Bayan, Sydney Bigden-Russell, Marisol Chavez, *Madeline Dahlk, Anisa Dzabiri, Lou Eouzan, Tyson Froh, Charles Gorman, Allison Gutteridge, Jaydin Joas, *Layah Johnson, Sienna Lathen, Jacob LoMonaco, Noah Meltzer, Carly Mikula, *Kayla Mitchell, Olivia Nachtigal, Kassidy Nader, Emma Oplawski, *Kylie Richter, Victoria Roldan, Luciano Ruiz, *Ella Springer, Hayley Tench, *McKenzie Underwood, *Aden Yance
*Indicates straight A’s