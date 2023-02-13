GRADE 6
Benjamin Pearrow
GRADE 7
Nevaeh Cortes-Mora, Ethan Franklin, *Arhianna Gardner, Ja’Keem Keys, Christopher Newberry, Jarvis Rickey-Gaddy, Shemiyah Sellers
GRADE 8
Angelina Aguilar, Jahcier Braithwaite, Calypso Davis, Alexander Kantola, Ryan Smith
GRADE 9
Dakari Childress, Damiyah Cleveland, Giovanni Perez, Janyla Reed
GRADE 10
Natalie Davis, *Stacey Foreman, Anaya Graves, *Ahmad Lea, Terrence Moore, De’Ziah Young
GRADE 11
People are also reading…
Drake Cassity, Alon’Janya Griffin-Conner, Ayana Johnson, Keira Lanier, Keshaun Neal
GRADE 12
Charlotte Rollins
*Indicates straight A’s