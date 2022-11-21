LINCOLN MIDDLE SCHOOL | FIRST QUARTER HONOR ROLL

*William Acosta, Genaro Aguilar, Heidy Aguilar-Zavaleta, Jarred Anderson, Loraine Angelee Bacasmas, Jeremiah Barker, Brayden Bennett, *Mariah Marie Bouie, *Kobe Brown, Amaya Burton, Jah’Pri Cooks, Finn Cramer, Kailee Crosby, Liliana Cruz, Brayden Cutts, Taylon Cutts, Noah DeGroot, *Liliana Dolan, *Leo Fani, Gio Farias, Adriana Fernandez-Castellanos, *Jeremih Friedrich, Kassandra Gamarro, Christian Garcia, Izayah Gurley, *Jeremiah Harris, Alejandro Herrera, *Miguel Herrera, Joshua Herrera-Leon, *Lucas Hood, Kacey Horak, Santiago Jaimes Caro, Aiyana Johnson, *Madilyn Krause, Nevaeh Lasenby, Demitrius Lauderdale, Alejandro Leon, Khloe Leslie, *Michael Lewis, Griselle Macias-Vera, Avry Marker, Kayden McIntosh, Bayani Mckinney, *Karly Meckler, *Nathan Mendez-Gallegos, Estrella Miguel-Rojas, *Benjamin Miller, Taraji Mills, Alexandria Monger, Avangeline Mora, Mason Murray, Camden Neeve, Spencer Nolan, Arlette Nunez, Taniya Owens, *Trinity Parker, Jonathan Prieto Pereida, Eduardo Ramirez Guerrero, Marco Reyes Valles, Liam Richter, Michael Rodriguez, Nashville Rodriguez Mendoza, *Reid Roppolo, *Gracie Roy, Jason Sanchez Sanchez, *Brandon Sanders, Alexander Scheeler, *Jackson Sizemore, Aubree Sizemore-Garcia, *Vincenzo Sunderman, Abbigail Thomas, Jazmin Valerio, Kaelynn Villafan, Chrysta Walentowski, Chi’Anna Walker-Robertson, Shamari Weathers, *Bennet Wierzbicki-Jaramillo, Riziyah Williams
Emily Anilao, Shania Baker-Richards, J’Qwomay Banks, *Sabine Barraza Ramirez, Milagros Bedolla, *Joshua Berry, Alisha Brooks, Evelyn Caldera, Cassidy Cooper, *Scarlet Cramer, Caira Crangle, Yair DeJesus, Maci DeOcampo, Rhayne Evans, Frankeska Flores-Garcia, Luis Franco, Lavarian Gardner, Matthew Gomaz, Madelyn Gray, Cyn’Tayjiah Green, Jordan Gullo, *Sophia Hansen, Landon Harris, Quetzatly Hernandez, Victoria Ibarra, Kamora James-Mims, Brynn Johnson, Allayna Kaminski, Abby Kimball, Colton Kosierowski, Maximillian Light, *Lillian Lockington, Faith Ludwig, Cynthia Luna, *Lindsey Mares, Sophia Martinez, Kaleb Maxwell, *Nayely Mendez, Nixie Miller, Hailey Milligan, Tyler Murray, Aarron Narula, *Jacob Dwaine Navarro, Nicole Parrish, Kendall Peterson, *Sophia Pink, Demitrius Powell, Edwin Prieto Pereida, Chanelrenae Purnell, Camila Ramos, Jorge Saldivar, Riley Serrato, Elise Soler, Tyler Souza, *Abigail Springer, Brooklyn Tainter, Logan Tappa, Kaliah Thomas, Peyton Thomas, Morgann Uhlir, Angel Vaca, Egner Valladarez Lezama, *Caleb Vandiver, Dylan Villegas, Brandon Waldron, *Kyla West, Bionca Williams, Towa’jae Woods, Dominique Wright
Isaac Acuna, *Owen Adams, Nikol Aguirre Otalvaro, *Anthony Aker, Darius Allen, Brandon Angoa, Annabelle Boothe, Jacob Broadway, *Alexis Brodeur, *Annabella Brown, Jett Brown, Lillie Buese, *Leyliana Carter, Owen Cullen, Aiden Daniels, Michael DeGroot, *Noah Dickinson, Zuleyma Escamilla, Jaylie Gittens, Iker Guillen, Travis Hamilton, Anakin Harris, *Makayla Hayes, Javiana Jackson, Kamyha James-Mims, Rayne Jensen, *Essence Johnson, *Sasha Johnson, Gabriela Juarez, Aysha Keys, Raine Lay, *Logan Lehmann, *Shanya Lewis, *Iydalia Licht, Tavion Lott, Leonel Martinez, *Nehamiah Martinez, Jose Miranda, Tru Mitchell, Anaya Moore, Elia Morales, *Sean Moreno Duran, Willie Murray, Jordan Ortiz, Alysondra Perez, Dongze Price, Julissa Ramirez, Taylorae Rasmussen, Christopher Retic, Makenna Roath, Lucas Roberts, Urijah Rodriguez, *Lily Roppolo, Ca’Maurya Rupp-Kent, Allison Sanchez Sanchez, Briseida Sanchez-Ibar, Lilly Scheeler, *Izabella Schwamlein, Leah Splittgerber, *Joshua Susmilch, *Dakota Swanson, *Meleena Uribe, Ivan Villegas, *Jada West, *Natalee Wolf, Janiyah Wright
WATCH NOW and IN PHOTOS: Studying kinetic energy at Lincoln Middle School
Studying kinetic energy at Lincoln
Studying kinetic energy at Lincoln Middle School
Studying kinetic energy at Lincoln Middle School
Studying kinetic energy at Lincoln Middle School
Studying kinetic energy at Lincoln Middle School
Studying kinetic energy at Lincoln Middle School
Lincoln Middle School Egg drop
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