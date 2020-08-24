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Rep. Steil releases statement on officer-involved shooting
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Rep. Steil releases statement on officer-involved shooting

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CIVIL UNREST AFTER OFFICER SHOOTING

A man kicks a tear gas canister back at the police.

 KENOSHA NEWS PHOTO BY SEAN KRAJACIC

Bryan Steil released a statement following Sunday night’s officer-involved shooting in Kenosha. 

“We need the Wisconsin Department of Justice to conduct a thorough, independent, exhaustive investigation into the officer-involved shooting in Kenosha. We must support each other and our Kenosha community, and we cannot allow violence and destruction.” 

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