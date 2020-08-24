Rep. Steil releases statement on officer-involved shooting

Bryan Steil released a statement following Sunday night’s officer-involved shooting in Kenosha.
“We need the Wisconsin Department of Justice to conduct a thorough, independent, exhaustive investigation into the officer-involved shooting in Kenosha. We must support each other and our Kenosha community, and we cannot allow violence and destruction.”
CIVIL UNREST AFTER OFFICER SHOOTING
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