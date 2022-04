UW-Parkside announces area students named to fall academic honors

SOMERS — The following Kenosha County area students were named to the University of Wisconsin-Parkside’s dean’s list and dean’s and provost list for outstanding academic achievement during the fall 2021 semester (listed by hometowns):

Dean’s list

To be eligible for the dean’s list students must receive a grade point average of 3.5 or higher.

BRISTOL: Evelyn Buono, Jessie Dahms, Justin Fanter, Heather Howard, Alexis Toney.

KENOSHA: Ethan Abanero, Veronica Aceto, Andrew Aguilar-Herrera, Zaynab Alchaar, Tracy Alvarado, Robert Ameneiro, Adam Andersen, Alexander Auraha, B’Jorhn Bailey, Joshua Barrette, Veronica Bayless, Joseph Belotti, Jesse Benitez, Tori Benn, Arin Bonofiglio, Ryan Bowen, Jared Bradford, Caden Calabrese, Marcos Calderon, Raul Chavez-Gutierrez, Hunter Cheney, Edward Clay, Camryn Cole, Patrick Connolly, MacKenzie Cook, Annette Copado, Allison Costeira, Gabriel Cruz, Hillary Cunliffe-Owen, Alyssa De Fazio, Logan DeLaat, Zoey Delaney-Franc, William Detwiler, Isabel Dizon, Sawyer Edwards, Crystal Egbo, Caleb Fager, Meghan Fastenau, MacKenzie Fricke, Seneca Garland, Dana Gloria, Lindsey Goessl, Alexus Gomez, Gillian Gorr, Hannah Green, Kelsey Gross, Ali Haider, Joshua Hamlet, Myles Harper, Jared Heinzen, William Hendrick, Samantha Hoff, Kristin Hrnciar, Alyssa Hunter, Sonia Ibarra, Ragheb Jarabaa, John Jecevicus, Sanad Joseph, Allyson Kamine, Michael Kapp, Alec Kaufmann, Viktoria Kexel, Robert Kreger, Exstasy Lambert, Kalea Lamphier, Joshua Laviolette, Megan Leary, Kiley Leroy-Stowell, Natalie Lightsey, Brandon Marcinkus, Carolina Martinez, Olivia Martinez, Christopher Mata, Hannah Maurer, Kevin Mayfield, Cristian Mendez, Emily Meyer, Adrian Murati, Chloe Nelson, Tyler Nelson, Kyle Newman, Connor Norris, Julian Nunez, Cassandra Oscar, Marin Ovitt, Francesca Pantoja, Alysha Patton, Alyssa Pinzger, Jadynn Powell, Jessica Pringle, Samantha Ramos, Raul Salazar, Maria Salazar-Zambrano, Dallas Sappington, Matthew Scherer, Lucas Schevikhoven, Dawson Schmaling, Julissa Scott, Mary Scott, Molly Shannon, Eugene Shulski, Paul Shwaiko, Sara Snell, Claire Soldenwagner, Mark Stanich, Samantha Steinke, Joseph Stuht, Gretchen Suk, Shanette Thomas, Migle Valentinaviciute, Jared Vanblarcom, Sadie Vanderwall, Gary Vega, Brianna Vela, Cassandra Villalobos-Rodriguez, Austin Voyles, Morgan Wagner, Samantha Watkins, Savannah Weichers, Ethan Whitaker, Laura Williamson, Jonathan Winslow, Thomas Bish, Rachel Hedman.

PLEASANT PRAIRIE: Emily Amburn, Gabrielle Breezee, Max Bruff, Richard Diaz, Jadyn Dostal, Samantha Garside-Meyers, Madeline Herbrechtsmeier, Clay Kammer, Joshua Kelsch, Joshua Koepke, Sebastian Lara, Jessica Madrid, Joanna Mamalakis, Emma Olson, Mira Pavlovic, Bryanna Perez, Alana Plotner, Lily Routh, Devynn Rozhon, Steven Smith, Maria Sosa, Julia Strane, Jaylynai Sunderman, Leah Tirabassi, Sydney Uttech, Chase Vazquez, Siara Vazquez, Elijah Wallace, Hannah Weidner, Alexa Wright, Alyssa Zukowski.

SALEM: Carter Clothier, Careressa Gaines, Madison Heck, Teagan Holland, Grant Ludwig, Tyler Miltimore, Sydney Nys, Alyssa Rasch, Braeden Schmidt, Cody Wozniak.

SILVER LAKE: Savana Andershock, Ayden Brey, Margaret McDonald, Miranda Pinnow, Kristin Reitenbach.

TWIN LAKES: Elias Bender, Kristen Carlson, Madison Johnson, Robert Kvacik, Makayla La Point, Brie Smith, McKenna Stanek.

Dean’s and Provost’s list

To be eligible for the dean’s and provost’s list, students must receive a grade point average of 3.8 or higher.

BRISTOL: Joseph Graham, Emma Rasmussen, Nina Scott, Shawna Vermilyer.

KENOSHA: William Aikens, Karra Albeck, Kaitlyn Andresen, Kyle Andresen, Nicole Ashmus, Ricardo Banda-Hernandez, Yessica Banda-Hernandez, Tyler Baratta, Kaila Beaumier, Gordon Becker, Alexander Behnke, Jacob Belotti, Jack Binder, Audrey Black, Joseph Bobeck, Kaitlyn Boyle, Vincent Brown, Jaide Brumfield, Evan Burns, Sean Cairo, Jessica Capponi, Kevin Carlson, Jessica Cheng, Samantha Cibrario, Whitney Clay, Samuel Coleman, Christian Covelli, Mikayla Crane, Emma Cundari, Hayley Daun, Abbie Dawson, Rebeka DeHaan, Emma Del Real, Cathleen DeLong, Lacy Dever, Erin Dillon, Hunter Dutkiewicz, Colin Erickson, Steven Felber, Katie Fleischman-Padilla, Timara Frink, Lynsey Gallagher, Brianna Gesiorski, Matthew Gierl, Emily Godlewski, Sean Gorman, Summer Gray, Jacqueline Guadarrama, Ala’a Hammad, Grace Heide, Samantha Heidingsfelder, Jonathan Helton, Ashley Hermanson, Taylor Hoff, Brad Holman, Michael Hotchkiss, Jacob Hudock, Sara Huebscher, Lauryn Humphrey, Julia Jones, Janet Jurado, Emily Karls, Isaac Klein, Elena Korecz, Terese Kornelik, Jakob Koskinen, Heather Krause, Andrew Krueger, Reeja Kurian, Jacqueline Labbe, Anna Langton, Stephanie Lecheler, Katie Ledlow, Christopher LeValley, Hannah Lodes, Juliette Lofty, Teizan Logarta, Taylor Long, Leah Lucchetta, Fiona Lusha, Oliver Lyle, Ana Maldonado, Lizbeth Manzanera, Max Martin, Lindsey Maxfield, Cierra Mayer, Logan McGovern, Kolin Meyer, Natalie Meyer, Shamoon Mian, Madilynn Mitacek, Sophie Nelson, Zachery Oberg, Sabrina Olson, Christopher Ortega Saucedo, Joshua Osmanski, Ryan Painter, Hannah Palmen, Olivia Patrizzi, Chloe Perri, Jada Peters, Bailey Peterson, Grant Pitts, Anna Preston, Jovana Radulovic, Michael Rasch, Jacob Rasmussen, Joel Rasmussen, Katelyn Relich, Cameron Risch, Tyler Rivera, Naomi Rivera-Zuganelis, Rachel Robinson, Jorge Rodriguez, Monique Rogers, Brooke Santelli, Victoria Schantz, Mason Scoggin, Colette Semenas, Daniel Seymour, Jessica Sigman, Madelynn Sinclair, Shawana Smith, Alex Solis, Jordyn Somers, Gerson Soto, Noelle Sporer, Michael Stoj, Abigail Suter, Rachel Taylor, Alicia Torkelson, Blanca Tovar, Radoslav Vachev, Dylan Valenta, Kaitlin VanDuyn, Samantha Venegas, Megan Vittone, Garrett Wallace, Eric Watkins, Jared Weber, Sarah Weber, Francesca Weidner, Emily Weime, Destiny Wohlers-Newell, Sean Wolfe, Miraje Woods, Elijah Wychers, Alex Ziccarelli, Katherine Zuleta Bacaro.

PLEASANT PRAIRIE: Reagan Becker, Samuel Bernhagen, Blake Beyer, Joseph Carravetta, Nour Chaer, David Davison, Karlie Dostal, Shaye Dostal, Byron Dowse, Brian Falcone, Kaisee Fellows, Wayne Fitch, Emilee Habel, Jenna Hagen, Rachael Hall, Jessica Hurley-Smith, Yincheng Jin, James Mason, Lennon Modory, Zoltan Nahoczki, Caleb Neill, Ria Patel, Autumn Powell, Sidney Stull, Mikenna Theisen, Jessica Topp, Payton Umscheid, Hannah Willis, Brianna Zamudio.

SALEM: Morgan Bennett, Katelyn Hannah, Grace Jahnke, Joel Kaiser, Chloe Miller, Brandon Ugalde, Eli Willoughby.

SILVER LAKE: Valerie Illges, Jessica Baker.

TWIN LAKES: Alessandra Lupo, Kaitlyn Morris, Samantha Porter, Heather Rozman, Sierra Severson, Travis Siepl, Isabelle Stypla.

