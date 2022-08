Golf leagues for August 27

Brat Stop Tour

Event points — Doug Spitzer 16, Randy Dreifke 16, Jim Anderson 16, Tom Pinzger 15, John Wermeling 14, Tom Jaehne 13, Tom Brand 13. Low scores — Anderson 78, Dreifke 50, Paul Gray 80, Wermeling 83, Gordy Hess 84, Spitzer 86, Pinzger 89, Bob Freund 89, John Vitkus 89, Bruce Bosman 89. Green balls — Ed Tomaszewski (No. 3), Pinzger (No. 6), Dreifke (No. 17). Skins — Spitzer (No. 2), Mike Flatley (No. 3), Anderson (No. 4), Dreifke (No. 5), Pinzger (No. 6), Wermeling (No. 8, No. 9, No. 16).

Bristol Oaks Bunnies

Low gross — Sue Letsom (CH), Kathy Tenuta (A), Jane Behrens (AB), Rose Schmidt (B). Low net — Sue Frantal , Letsom (CH), Jane Stone (A), Melissa Roach-Zievers (AB), Schmidt (B). Low putts — Letsom (CH), Jill Gray (A), Linda Kosecki, Dianne Neu, Roach-Zievers (AB), Pam Pendrick (B). Chip-Ins — Mary Ann Broesch, Schmidt. Event No. 1 — Terry Ebner (CH), Pam De Grace (A), Kosecki (AB). Event No. 2 — Frantal, Kosecki, Stone.

Bristol Swingers

Low gross — Yvonne Siedjak 44. Low net — Siedjak 31 (A), Evie Fabian 37, Betsy Wagner-Shiffa 37 (B), Carol Peratt 34 (C). Low putts — Kris Schneiter 16, Siedjak 16 (A), Kathy Tenuta 16 (B), Dianne Neu 17 (C). Chip-Ins — Siedjak (No. 5), Fabian (No. 4), Wagner-Shiffa (No. 4). Event — Neu.

Bunker Broads

Low gross — Carol Engberg 98. Low putts — Engberg 27. Skins — Marietta Mengo 2, Donna Spittle, Mary Petit, Kim Aredia, Engberg.

Crook’s Ladies

Low gross — Robyn Muff 87, Kim Pfarr 93, Sue Letsom 95, Terry Ebner 97, Janet Niccolai 98. Low net — Letsom 66, Muff 66. Low putts — Pfarr 31. Low nine — Pfarr 39. Chip-Ins — Pfarr (No. 2), Jane Stone (No. 14). Birdies — Pfarr (No. 12).

Darula Classic

Low gross — Randy Dreifke 37, Bob Martin 39, Mike Thomey 40. Skins — Ed Tomaszewski (No. 3), Paul Simo (No. 5), Dreifke (No. 7, No. 9). Closest to pin — Kerry Connelly (No. 2).

Double-Sauzeeg

Low scores — Warren Kekahbah 39, Dave Knuth 40, Jim Anderson 40, Jeff Valeri 41. Closest to pin — Anderson (No. 12), Kekehbah (No. 15). Low under — Jack Murphy. Skins — Valeri (No. 11), Anderson (No. 14), Bob Junkel Jr. (No. 17).

KA Salute’

Week 14

Low gross — Homer Ewens 37, Randy Schindler 39, Scott Althoff 40, Scott Bohn 41. Low under — Bohn. Closest to pin — Bohn, Jack Jackson (No. 8). Skins — Ewens (No. 2, No. 9), Schindler (No. 5).

Week 15

Low gross — Randy Schindler 38, Homer Ewens 41, Dale Steinmetz 42, Jeff Dulak 42. Low under — Scott Bohn. Closest to pin — Tony Greco (No. 11), Dave Ebner (No. 16). Skins — Ewens (No. 14), Ebner (No. 16), Schindler (No. 17), Dulak (No. 18).

Muni Dozen Seniors

Low gross — Hank Wheeler 37, Larry Weiss 40, Tom Goetluck 42, Bob Ball 42, Bob Zatko 43. Low net — Weiss 29, Wheeler 32, Doug Ricker 32, Walt Gedgaudas 34, Ball 34, Zatko 34, Joe Mcdowell 34. Closest to pin — Wheeler (No. 1), Dan Kober (No. 5). Longest putt — Wheeler (No. 3), Goetluck (No. 9).

Washington Park Ladies

Low gross — Yvonne Siedjak 44. Low net — Siedjak 33 (A), Karrie Rivera 43 (B), Rose Schmidt 36, Carol Gumbinger 36 (C). Low putts — Siedjak 16 (A), Rivera 21 (B), Schmidt 15 (C). Birdies — Siedjak (No. 7).

Muni-Monday Seniors

Aug. 22

Low scores — 39: John Mattioli. 41: Morris Scott, Jerry Clements, Mark Sturycz, Todd Bauman. 42: Ron Krol. Putting holes — No. 3: Jerry Harbin. No. 6: Sturycz.

Aug. 15

Low scores — 38: Bill Launderville. 40: Tom Gortluck. 41: John Mattioli. 42: Morris Scott, Todd Bauman. Putting holes — No. 2: Dennis Farley. No. 5: Art Moreno.

Aug. 1

Low scores — 38: Todd Bauman. 40: Tom Gortluck. 41: John Mattioli. 42: Steve Cundari, Chuch Konz, Jerry Clements. Putting holes — No. 6: Gorluck. No. 9: Marlin Gascoigne.

Wednesday Muni Ladies

Aug. 17

Low gross — A: Lori Camerota 44. B: Barb Kohler 50. C: Kathy Conforti 53. Low net — Kohler. Score minus secret hole — A: Camerota. B: Sue Gentz, Kohler. C: Conforti. Closest to pin on 5th hole — Kohler. Birdie — Donna Serzynski. Chip-ins — Conforti, Betty Kriederman.