Golf Leagues for July 15

Beer Gardens Birdies

June 1 results

Low gross — Patti Molitor 41, Pat Stone 42, Janet Garren 43. Low net — Stone 27.9, Garren 29.8, Terri Schmidt 32.2. Low putts — Stone 13, RaeEllen Thomson 13, Colleen Belmont 15. Chip-Ins — Stone (No. 6), Boots Wells (No. 5), Belmont (No. 16).

June 15 results

Low gross — Patti Molitor 42, RaeEllen Thomson 43. Low net — Terri Schmidt 29.8, Colleen Belmont 28.4, Boots Wells 32.8. Low putts — Stacey Chike 13, Pat Stone 14, Molitor 14. Chip-Ins — Stone (No. 4). Birdies — Chike (No. 5), Molitor (No. 3, No. 7).

June 22 results

Low gross — RaeEllen Thomson 40, Patti Molitor 41. Low net — Colleen Belmont 29.8, Pat Stone 30.3, Thomson 31.7. Low putts — Stacy Chike 14, Stone 15, Belmont 15. Chip-Ins — Elaine Drier (No. 9). Birdies — Chike (No. 2), Thomson (No. 6), Molitor (No. 2).

June 29 results

Low gross — Patti Molitor 42, RaeEllen Thomson 43. Low net — Liz Welch 30, Elaine Drier 31.7. Low putts — Pat Stone 13, Drier 14. Chip-Ins — Janet Garren (No. 7), Molitor (No. 6). Birdies — Molitor (No. 6), Drier (No. 9).

July 6 results

Low gross — Cathy Wamboldt 41. Low net — Liz Welch 30.2, Wamboldt 31.6, Stacy Chike 31.9. Low putts — Janet Garren 14. Chip-Ins — Joyce Rasch (No. 5), Patti Molitor (No. 8), Colleen Belmont (No. 6), Garren (No. 1). Birdies — Rasch (No. 5), Belmont (No. 4).

Brat Stop Tour

July 13 results

At Johnson Park GC

Event points — Keith Bosman 21, John Wermeling 20, Jim Anderson 18, Rick Franzen 17, Randy Dreifke 15, Bob Martin 14, Doug Spitzer 14, Gil Llanas 12, Ed Tomaszewski 12, Paul Gray 12. Low scores — Dreifke 75, Anderson 76, Wermeling 82, Gray 85, Gordy Hess 86, Bob Freund 87, Spitzer 87, Bruce Bosman 88, Martin 88, Tom Pinzger 89. Green balls — Don Vena (No. 3), Mike Galligan (No. 6), Wermeling (No. 11), Tom White (No. 13), Dreifke (No. 18). Skins — Tom Jaehne (No. 3), White (No. 4), Wermeling (No. 11), Dreifke (No. 13).

Bristol Oaks Bunnies

July 13 results

Low gross — Sue Letsom, Jill Gray (A), Dianne Neu (AB), Jeanne Ehlers, Diane Larsen (B). Low net — Nancy Franzen, Letsom, Kathy Tenuta (A), Neu (AB), Marion Milkie (B). Low putts — Letsom, Tenuta, Michelle Driefke (A), Laurie Welsh (AB), Milkie, Rose Schmidt (B). Chip-Ins — Gray, Tenuta. Event No. 1 — Pam DeGrace, Terry Ebner, Sue Frantal, Gray, Larsen, Milkie, Schmidt, Tenuta, Ann Walker, Laurie Walsh. Event No. 2 — Dreifke, Franzen, Paula Jakubowski, Linda Kosecki, Letsom, Neu, Jane Stone, Michelle Waller, Melissa Roach-Zievers.

Bristol Swingers

July 12 results

Low gross — Betsy Wagner-Schiffra 49 (A), Kris Schneiter 47 (B). Low net — Wagner-Schiffra 35 (A), Schneiter 31 (B), Evie Fabian 31, Alice Linders 31 (C). Low putts — Anne Springhoff 18, Yvonne Siedjak 18 (A), Schneiter 15, Keni Rosko 15 (B), Kathy Tenuta 17, Judy Waldron 17 (C). Event — Dianne Neu. Eagles — Rosko (No. 7).

Crook’s Ladies

Low gross — Robyn Muff 91, Terry Ebner 98, Rita Chiapetta 99. Low net — Chiapetta 65. Low nine — Muff 45. Low putts — Janet Niccolai 33. Chip-Ins — Janet Garren (No. 11). Birdies — Sue Letsom (No. 4), Kim Melito (No. 16).

Maplecrest Ladies

July 12 results

Low gross — Betty Anderson 46 (A), Kathy Kusters 69 (B). Low net — Anderson 31 (A), Lynn Moore 33 (B). Low putts — Anderson 16 (A), Gerri Mayew 17 (B). Event — Deb Bruni, Kusters.

Muni Seniors

July 12 results

Low gross — Joe Anderson 39 (A), Mike Lindholm 43 (B), Dale Kroll 48 (C), Gordie Holms 55 (D). Low net — Jim Larsen 31 (A), Lindholm 30 (B), Kroll 30 (C), Holms 32 (D). Closest to pin — Anderson. Longest putt — Anderson. Birdies — Larsen (No. 2).