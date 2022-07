Golf Leagues for July 23

Brat Stop Tour

At Ives Grove GL

July 20

Event points — Randy Dreifke 19, Bob Martin 18, George Rodis 17, George Ciotti 17, Keith Bosman 17, Ed Tomaszewski 15, Dennis Ciskowski 14, Tom Pinzger 13. Low scores — Dreifke 78, John Wermeling 81, Rodis 82, Jim Anderson 83, Bruce Bosman 84, Bob Fruned 85, Martin 85, Doug Spitzer 87, Gordy Hess 87, Paul Gray 88. Green balls — Tomaszewski (Red 3), Ciskowski (Red 6), Tom White (White 2), Anderson (White 8). Skins — Wermeling (No. 1, No. 2), Ciotti (No. 3), B. Bosman (No. 14), Rodis (No. 15), Dreifke (No. 16).

Brighton Dale Ladies

July 21

Low gross — Jan Thieme 91, Kris Allison 93, Gail Gentz 95, Karen Sarbacker 95 (A), Edna Gross 101, Horton 107, Amy Foerster 107 (B), Joanne Gwaltney 114 (C). Low putts — Thieme, Horton, Somdahl. Low net — Gentz, Gross, Heidi Ermert, Gwaltney. Chip-Ins — Fran Fonk. Match play — Del Scaman, Thieme, Gentz, Karen Noonan, Fonk, Allison, Horton.

Bristol Swingers

July 19

Low gross — Yvonne Siedjak 48. Low net — Siedjak 35 (A), Betsy Wagner-Shriffa 34 (B), Dianne Neu 39 (C). Low putts — Siedjak 16 (A), Evie Fabian 16 (B), Alice Linders 16 (C). Chip-Ins — Fabian (No. 15), Linders (No. 10).

Bunker Broads

At Spring Valley CC

July 21

Low gross — Jenny Shepard 98. Low putts — Carol Allivato 30. Chip-Ins — Carol Engberg, Skins — Marietta Mengo 2, Shepard 2, Engberg, Carol Anderson, Mary Petit.

Crook’s Ladies

Low gross — Kim Pfarr 93, Patty Maloney 94, Teri Gokevar 95, Robyn Muff 96, Ann Rode 96. Low net — Rode 59.2, Sue Frantal 66. Low nine — Gokevar 44. Low putts — Frantal 32, Rode 32. Chip-Ins — Brenda Boss (No. 1), Terry Ebner (No. 6), Rode (No. 6), Bonnie Schultz (No. 6). Birdies — Boss (No. 16), Sue Cesnovar (No. 6), Ebner (No. 6), Barb Grochowski (No. 6), Maloney (No. 17), Rode (No. 6).

Muni Dozen Seniors

July 21

Low gross — Hank Wheeler 37, Tom Goetluck 43, Bob Ball 46, Bob Zatko 47. Low net — Wheeler 31, Joe McDowell 31, Dick Boston 33, Walt Gedgaudas 34, Goetluck 35. Closest to pin — Mark Kober (No. 1), Gedgaudas (No. 5). Longest putt — Wheeler (No. 4), Goetluck (No. 9).

Darula Classic

At Petrifying Springs GC

July 18

Low Gross — George Pinzger 40, Ken Yorgensen 42, Matt Matoska 43, Mike Galligan 43. Skins — Yorgensen No. 13, Pinzger No. 18. Closest to pin — Gene Brookhouse No. 12, Yorgensen No. 16.

KA Salute’

At Shepherd's Crook GC

Low Gross — Dale Steinmetz (39), Randy Schindler (39), Mike Lange (43). Low Under — Steinmetz. Closest To — John Misurelli (No. 11), Jeff Dulak (No. 16). Skins — Damon Brown (No. 10), Schindler (No. 13).