Golf leagues for Sept. 3

Brat Stop Tour

Event points — John Wermeling 19, Mike Flatley 12. Low scores — Wermeling 72, Randy Dreifke 77, Jim Anderson 77, Gordy Hess 80, Paul Gray 80, Bob Freund 82, Doug Spitzer 83, Flatley 84, George Ciotti 86. Green balls — Bruce Bosman (No. 5), Wermeling (No. 3, No. 7), Rick Franzen (No. 6). Skins — Dreifke (No. 1), Gray (No. 3), Anderson (No. 4, No. 6), Wermeling (No. 5, No. 9).

Bristol Oaks Bunnies

Low gross — Karen Tenuta (CH/A), Michelle Waller (AB), Pam Pendrick (B). Low net — Tenuta (CH/A), Waller (AB), Pendrick (B). Low putts — Sue Frantal (CH), Tenuta (A), Waller (AB), Sandy Riese, Rose Schmidt (B). Chip-Ins — Tenuta. Event No. 1 — Frantal (CH), Jill Gray (A), Waller (AB), Jeanne Ehlers (B). Event No. 2 — Frantal, Tenuta.

Bunker Broads

Low gross — Michele Solger 99. Low putts — Carol Allivato 33, Nancy Zitkus 33. Chip-Ins — Allivato, Katie Toland. Skins — Solger, Marietta Mengo, Mary Petit, Donna Spittle. Event — Maggie Young.

Crook’s Ladies

Low gross — Teri Govekar 89, Patti Maloney 89, Robyn Muff 95, Judy Kaspercyzk 98. Low net — Govekar 68. Low nine — Maloney 42. Low putts — Kaspercyzk 31. Birdies — Sue Cesnovar (No. 13), Govekar (No. 7), Ann Rode (No. 16), Karen Tenuta (No. 8). Chip-Ins — Kaspercyzk (No. 3), Muff (No. 10, No. 11), Tenuta (No. 10).

KA Salute’

Low gross — Dale Steinmetz 41, Homer Ewens 42, Randy Schindler 43, Dennis Ruhle 43. Low under — Steinmetz. Closest to pin — Steve Walkowski (No. 11), Schindler (No. 16). Skins — Ruhle (No. 10), Scott Althoff (No. 11), Steinmetz (No. 12, No. 14).

Muni Dozen Seniors

Low gross — Hank Wheeler 35, Bob Zatko 42, Tom Goetluck 44, Dick Boston 44, Dan Kober 45. Low net — Kober 29, Boston 30, Wheeler 31, Zatko 32, Joe Mcdowell 33. Closest to pin — Wheeler (No. 1), Zatko (No. 5). Longest putt — Wheeler (No. 3, No. 9).