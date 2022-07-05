UW-Madison dean's list

MADISON — The following students were named to the University of Wisconsin-Madison's dean's list for outstanding academic performance during the spring 2022 semester:
BRISTOL: Monika Panszczyk, Jarrett Reiter.
KENOSHA: Na'ilah Ali, Hannah Altergott, Alexa Atout, Sean Baltes, Sydney Bando, Martin Blagoev, Nazmi Dana, Alyssa Davison, Lily Dawson, Ryan Echlin, Ansel Fellman, Sarah Fredrickson, Lyn Golat, Alaina Gorman, Regan Hawkins, Maya Hysaw, Victoria Isetts, Kathryn Istvanek, Shelby Jantz, Liv Junkel, Nijae King, Wylie Knight, Elle Krellwitz,
Katherine Lesavich, Aiden Moore, Sarah Neu, Lauren Noble, Gabriel Pienkos, Michael Pienkos, Isabella Ricker, Kelsey Riley, Joyce Riphagen, Massimo Rovella, Cooper Scarmardo, Maxim Serpe, Sindhu Shankar, Dhvani Trivedi, Marie Tyree, Roman Varty, Jimmy Vineyard, Vincent Watring, Kendall Wilhelmson, Kelly Zhang.
PLEASANT PRAIRIE: Cole Aschenbrener, Neha Charlly, Vincent Chiappetta, Kara Clark, McKenzie Cope, Ryan Cope, Grace Eltoft, Israh Gharib, Abigail Grant, Nayef Hamdan, Grace Haugstad, Zander Huang, Casey Kaelber, Madison Leinenweber, Abigail McGrain, Eric Miesbauer, Anastasia Orzechowski, Meghan Parmentier, Gavin Powell, Megan Powell, Michael Rubinos, Yash Shah, Olivia Valentine, Rachael Wood.
People are also reading…
SALEM: Jillian Adams, Alexis Brooks, Tommasina Capelli, Stephanie Dopuch, Ashlyn Friedrichs, Kayla Hartlaub, Mackenzie Maccaux, Connor MacLeod, Neha Patel, Zoe Shanaver.
SILVER LAKE: Katie Sullivan.
TREVOR: Danielle Aronson, Trevor Silber.
TWIN LAKES: Jacob Brockway, Kaldan Kopp, Ashley Lesko, Aryana Rita.